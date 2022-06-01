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Ölüm oyunu! Saklambaç oynayan 9 yaşındaki kıza puma saldırdı

01.06.2022 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin Washington eyaletinde yaşayan 9 yaşındaki Lily A. Kryzhanivskyy, kilise kamp alanında arkadaşlarıyla saklambaç oynarken dağ aslanı olarak bilinen bir pumanın saldırısına uğradı. Vücudunun üst tarafından ciddi yaralar alan küçük kız, saldırıdan sağ kurtuldu.

Ölüm oyunu! Saklambaç oynayan 9 yaşındaki kıza puma saldırdı

28 Mayıs Cumartesi günü, 9 yaşındaki Lily A. Kryzhanivskyy, Washington eyaletindeki Stevens Bölgesi’nde bir kilise kampında arkadaşlarıyla saklambaç oynarken bir dağ aslanının saldırısına uğradı. Yüzünden ve vücudunun üst kısmından ağır yaralanan küçük kız, hızla hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, tüm vücuduna ve yüzüne yüzlerce dikiş atılan Lilly'nin saldırıdan sağ çıkmasının bir mucize olduğunu söyledi.

''ASLA KAÇMAYIN''

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Olay yerinde öldürülen dağ aslanının genç bir erkek olduğu ve yapılan testler sonucu kuduz olmadığının anlaşıldığı söylendi. Yetkililer, kampçıları dağ aslanı ile karşılaştıklarından asla kaçmamaları gerektiği konusunda uyardı ve göz teması kurup yavaş bir şekilde geri geri yürümeleri gerektiğini anlattı.

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''ÖLÜ TAKLİDİ YAPMAYIN''

Uyarı açıklamasında “Hayvan size yaklaşırsa, mümkün olduğunca cüsseli görünmeye çalışın. Bir kayanın üzerinde durun ve ellerinizi başınızın üzerine koyun. İddialı olun ve bağırın, ona taş veya başka nesneler atın. Saldırırsa, savaşın. Pumalara ölü numarası yapmayın.” diye belirtti.

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