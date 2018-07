Ölümden dönmüştü! Leyla Bilginel'in son hali

Tayland’a yerleşen ve sivrisinek ısırması sonucu Dang Humması’na yakalanan Leyla Bilginel, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Sağlık Bakanlığı tarafından tedavi için Türkiye’ye getirilen Leyla Bilginel önceki gün Nişantaşı’nda objektife takıldı.

Oğlu Kayra ile Nişantaşı City’s’de alışveriş yapan oyuncu, Sağlık Bakanlığı’na şu sözlerle teşekkür etti: “Sağlık konusunda çağ atlamış bir ülkeyiz. Gittiğimiz devlet hastanesinde çok güzel bir tedavi süreci geçirdim. Ülkeme getiren Sağlık Bakanlığı’na bağlı ekiplere çok şey borçluyum.”

'TEDAVİM BİTİNCE TAYLAND'A GERİ DÖNECEĞİM'

Tedavisinde sona gelindiğini de dile getiren oyuncu, “Tedavim bitti sayılır ama kendimi yorgun hissediyorum. Uzun bir süre ülkemde kaldıktan sonra tekrardan Tayland’a döneceğim” dedi.

Ünlü isim Instagram'da yaptığı paylaşımda da güzel bir fotoğrafıyla beraber şu yorumu yaptı:

"Kimse güzelim deyip güvenmesin güzelliğine. Kimse zenginim deyip girmesin sultan havasına. Ne oldum değil ne olacağım demeli! Bir anda bir tufan kopar yok eder tüm var olanı! Hayatım boyu buna böyle baktım böyle inandım. Geçen sene yazdığım #sendekiben kitabımı okuyanlar bilir. Neler gördüm neler yaşadım ve kaç kez ölümün kokusunu soluduğum an Azrailin kollarından alındım. Daha ikinci kitap var devamında neler ne gerçekler yazılacak. Yine ne ağır yüzleşmeler ve yine derin dipler var. Ama her dibe vuruşum daha bir aydınlığa ulaştırdı beni. Nefes aldığım sürece umudumu yitirmedim yitirmeyeceğim de. Umut hayatın mihenk taşıdır. Bu hastalık neydi neden yaşandı ve bana neleri gösterdi hepsini yazacağım. Bir buçuk ay içinde yaşamadığım acı kalmadı. On ayrı hastalığın etkilerini semptomlarını yaşadım ve sürekli ölmem için gelişen her durumun sonunda ben mucize şekilde hayatta kaldım. Çok sevip saydığım bir doktor arkadaşım her şeyi dinledi ve ne diyorsun bu yaşadıklarıma diye sorduğumda şu cevabı verdi! “Diyecek bir şey bulamıyorum Leyla geriye tek bir şey diyebilirim iman gücüyle ayakta kalmışsın” Ne yaşadığımı en iyi ben biliyorum! Ve duaların gücünü hatırlatıyor ayrıca o sürecimde beni yalnız bırakmayan dualarıyla canıma can olan herkesten allah razı olsun."