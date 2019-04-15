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Ölümden kıl payı kurtuluş kamerada

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 15.04.2019 09:39 | Son Güncelleme

Bakırköy’de kontrolden çıkan bir otomobil takla attı. Kaza sırasında yolun karşısına geçmeye çalışan genç kız ölümden saniyelerle kurtuldu. Genç kızın inanılmaz kurtuluşu saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Bakırköy’de geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobil sürücüsü aşırı hız ve yağış nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil sürüklenerek bir iş yerinin önündeki demir dubalara çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil yan yattı.

KIL PAYI ÖLÜMDEN KURTULDU

Kontrolden çıkan otomobilin hızla sürüklendiğini fark edemeyen genç kız caddenin karşısına geçmek için biranda yola fırladı. Genç kız karşıya geçmek için koştuğu sırada hızla yanından geçen otomobil demir dubalara çarparak takla attı. Arabanın altında kalmaktan saniyelerle kurtulan genç kız şok geçirdi. Neye uğradığını şaşıran genç kızın şok anları kameralara yansıdı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bakırköy kaza kurtuluş

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