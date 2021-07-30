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Ölümle yaşam arasında kaldı! Yaşamak için kendi kolunu kesen Aron Ralston’un hayatı filme konu oldu

30.07.2021 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mucize olarak isimlendirilen pek çok olaya tanıklık etmişsinizdir. Özellikle dizi ve filmlerin nefes kesen aksiyon sahnelerinde karakterlerin düşmanlarından kaçmak için verdikleri çabayı gözünüzü kırpmadan izlemişsinizdir. Ancak size gerçek bir yaşam mücadelesinden söz edeceğiz.

Ölümle yaşam arasında kaldı! Yaşamak için kendi kolunu kesen Aron Ralston’un hayatı filme konu oldu

Dünyaca ünlü dizi The Walking Dead’in ilk sezonunda çatıya kelepçelenen ve zombi sürüsünden kaçmak için demir testeresi ile kendi elini kesmek zorunda kalan karakteri hatırlıyor musunuz? Buna benzer bir hikaye aslında gerçek hayatta yaşandı. Bu olayın içinde zombi ve kaçma zorunda olduğu herhangi bir canavar olmasa da 2003 yılında Aron Ralston isimli dağcı kendi kolunu kesmek zorunda kaldı.

27 yaşındaki dağcı Aron Ralston, 2003 yılında Utah’ın Blue John Kanyonu’na tırmanmak için yola çıktı. Ancak kanyonu geçerken inanılmaz bir olay başına geldi. 363 kiloluk bir kaya sağ kolunun üzerine düştü. Ralston ilk olarak kayayı kolunun üzerinden kaldırmaya çalıştı. Başarılı olamaması üzerine ise çok amaçlı bıçağıyla kayanın bir kısmını parçalayarak kolu çıkartabilecek bir alan açmaya çalışrı. Kayayı kendisinden uzaklaştırmak için tırmanma ipiyle bir makara kurmayı denedi. Ancak bu da sonuç vermedi. 6 günlük yaşam mücadelesinin sonunda Ralston büyük bir karar vermek zorunda kaldı.

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KENDİ KOLUNU KESTİ

6 gün devam eden hayatta kalma mücadelesi Ralston’a tek çıkış yolu olduğunu gösterdi. O da ezilmiş kolunu kesmekti. Kayanın basıncıyla kolundaki dolaşımın bir kısmı kesilmiş dahi olsa ve elinde artık hiçbir his kalmamasına rağmen Rolston için kolunu kesmek acı veren bir süreçti. Ralston’ın hikayesi “Between a Rock and a Hard Place” adlı kitabında ve “127 Hours” filminde anlatıldı.

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