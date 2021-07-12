Gerçekten varmış! İnsanları dondurup 100 yıl sonra uyandıran ilginç proje: Cryonics

Cryonics Projesi, ‘çok düşük ısılarda’ insanı dondurarak bozulmadan bir tank içinde muhafaza etmeyi kapsıyor. Bu projede ölümü gerçekleşen insanlar anından dondurularak cryo tüpününe konuluyor. 1960’lı yıllarda geliştirilen bu projenin asıl amacı aslında tedavisi mümkün olmayan hastalıklardan vefat eden kişilerin bu yolla yeniden hayata dönmesiydi. Proje bu yönde ilerlese de günümüzde bile hala dondurulan kişilerin nasıl çözüleceğine dair bir çözüm bulunamadı. Belirli bir ücret karşılığında bedenini donduran insanlar aslında bu proje için bir bakımı da denek oluyor. Çünkü asla uyanamayabiliyorlar.

Cryonics Projesi’nin bu kadara popüler olmasının nedeni insanların dondurulma fikrinin işe yarayacağını düşünmesidir. Bilim insanı Dr. Paul Segal’in kendi köpeği üzerine yaptığı deney, dondurulma ve yeniden diriltme fikirlerini gündeme getirmiştir. Kendi köpeğini dondurup tekrardan diriltmeyi başaran Segal, bu başarısının ardından aynı deneyi bir kurbağa üzerinde de deneyince insanların söz konusu projeye talebi arttı.

Cryonics Project sayesinde dondurulan ilk insan ise Dr. James Bedford oldu. 73 yaşındayken böbrek kanserine yakalanan ve tedavisi bulunana kadar dondurulmak isteyen Bedford, 12 Ocak 1967'den beri cryo tüpünde dondurulmuş şekilde bekliyor. Günümüzde Cryonics Project kapsamında dondurulmuş halde bekleyen tam 230 insan bulunuyor. Türkiye'nin ilk cryonicsistlerinden birisi Çerkez Ethem'in yeğeni, Güner Kuban şu anda anlaşmaya imza atmış durumda, yani öldükten sonra dondurulmayı bekliyor.



