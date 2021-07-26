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Akılalmaz hikaye! 22 saat boyunca donmuş halde kalan ve çözüldükten sonra yaşayan kadın: Jean Hilliard

26.07.2021 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Donduktan sonra hayatına hiçbir şey olmamış gibi devam eden bir insana daha önce denk geldiğinizi hiç zannetmiyoruz. Dizi ve filmlere konu olan bir bedenin kapsül içinde dondurulması dışında yeniden diriltme hikayelerini duymamışsınızdır. Ancak Jean Hilliard isimli kadın inanılması güç bir yaşam mücadelesine imza attı.

Akılalmaz hikaye! 22 saat boyunca donmuş halde kalan ve çözüldükten sonra yaşayan kadın: Jean Hilliard

20 Aralık 1980 tarihinde henüz 19 yaşında genç bir kız olan Jean Hilliard, -6 derecede tam 22 saat dondu. Minnesota'da evine dönmek üzere yola çıkan Jean Hilliard, hava sıcaklığı -6 derecede kaza yaptı. Aracının buzlu yolda kayması sonucunda hendeğe sürüklenerek düştü. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Hilliard, yolun aşağı kısmında Wally Nelson isimli arkadaşının yaşadığını fark etti. Arkadaşının evine doğru yürüdüğü sırada -6 dereceyi bulan hava sıcaklığı nedeniyle donmaya başladı. Arkadaşının evinin bahçesine ulaştı ancak bir türlü sesini duyuramadığı için tüm gece donmuş bir halde orada kaldı. Ertesi gün arkadaşı tarafından bulunan Hillard'ın gözleri tamamen açık ve donmuştu. Ve vücut sıcaklığı -30 dereceye kadar düşmüştü.

ÖLDÜĞÜNÜ DÜŞÜNDÜLER

aile

Jean Hilliard’ı gördüğünde arkadaşı ilk olarak öldüğünü düşündü. Ancak burnundan çıkan baloncuklar en büyük hayat işaretlerinden biriydi. Bunun üzerine 10 dakika uzaklıktaki bir hastanenin yolunu tuttular. Hilliard'ın gözleri ışığa tepki vermiyordu ve cildi serum takılamayacak kadar sertti. Vücut sıcaklığı termometreyle bile ölçülemeyen Hilliard'ın çoğu doktor öldüğünü düşündüğü için onu elektrikli battaniyeye sarıp kaderine bıraktılar.

Hilliard 2 saat sonra şiddetli kasılmalar yaşadı ve bilinci yavaş yavaş yerine geldi. Zihinsel ve fiziksel olarak mükemmel durumda olan Hilliard'ın bacaklarındaki soğuk ısırması durumu da yavaş yavaş ortadan kayboldu. 49 gün boyunda hastanede tedavi gören Hilliard, vücudunda kalıcı bir hasar olmadan ve hiçbir uzvunu kaybetmeden iyileşti.

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