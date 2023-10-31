Mynet Trend

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Sinema TV
    4. "Ölümlü Dünya 2" filminin yeni afişi paylaşıldı! Vizyon tarihi kesinleşti... Sosyal medyada çok konuşuldu

    "Ölümlü Dünya 2" filminin yeni afişi paylaşıldı! Vizyon tarihi kesinleşti... Sosyal medyada çok konuşuldu

    31.10.2023 15:43 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Senaryosunu Ali Atay, Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi'nin kaleme aldığı "Ölümlü Dünya 2" filminin yeni afişi paylaşıldı. 1 Aralık'ta vizyona gireceği açıklanan film şimdiden sosyal medyanın gündemine yerleşmeyi başardı.

    "Ölümlü Dünya 2" filminin yeni afişi paylaşıldı! Vizyon tarihi kesinleşti... Sosyal medyada çok konuşuldu

    Başrollerinde Feyyaz Yiğit, İrem Sak, Doğu Demirkol, Sarp Apak, Ahmet Mümtaz Taylan gibi oyuncuların yer aldığı "Ölümlü Dünya 2" filmi için geri sayım başladı. Sosyal medyanın ilgisini çeken filmin yeni afişi paylaşıldı. Yönetmenliğini Ali Atay'ın yaptığı filmin senaryosu ise Ali Atay, Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi imzası taşıyor.

    ÖLÜMLÜ DÜNYA 2 FİLMİNİN KONUSU

    ölümlü dünya 2

    2017 yılında vizyona giren "Ölümlü Dünya" filminin ikinci halkasının oyuncu kadrosunda Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Doğu Demirkol, Feyyaz Yiğit, Giray Altınok, İrem Sak, Mehmet Özgür, Özgür Emre Yıldırım, Reha Özcan, Sarp Apak yer alıyor.

    90

    Ölümlü Dünya filminde, nesilden nesile kiralık katillik yapan Mermer ailesinin kimlikleri açığa çıktıktan sonra başlarına gelen türlü olaylar konu ediliyordu.

    İlginizi Çekebilir

    Bir arada görüntülendiler! İlk kare heyecanlandırdı

    Bir arada görüntülendiler! İlk kare heyecanlandırdı

     Fragmanı bile nefes kesmeyi başardı

    Fragmanı bile nefes kesmeyi başardı

     13 yıl sonra yeniden bir aradalar! Fragmanı geldi

    13 yıl sonra yeniden bir aradalar! Fragmanı geldi

    Günün Trend Haberleri

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Kıyafeti olay oldu! Uygunsuz bulununca tepki çektiKıyafeti olay oldu! Uygunsuz bulununca tepki çekti
    Göbeğine kadar açık dekolteye yorum yağdı! Kimse anlam veremediGöbeğine kadar açık dekolteye yorum yağdı! Kimse anlam veremedi
    Canlı yayında zor anlar! Bir anda önünü açıp göğüslerini gösterdiCanlı yayında zor anlar! Bir anda önünü açıp göğüslerini gösterdi
    Anahtar Kelimeler:
    ölümlü dünya ölümlü dünya 2 ölümlü dünya oyuncular

    En Çok Okunan Trend Haberler

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Dudaklarına yapıştırıcı sürüp kocasını öptü! Öylece kaldılar

    Dudaklarına yapıştırıcı sürüp kocasını öptü! Öylece kaldılar

    Outdoor tutkunlarının favorisi Adidas Terrex serisinde büyük fırsat

    Outdoor tutkunlarının favorisi Adidas Terrex serisinde büyük fırsat

    Evlilik teklifinde kayınvalide rolü çaldı! Romantizmi engelledi

    Evlilik teklifinde kayınvalide rolü çaldı! Romantizmi engelledi

    Büyük ikramiyeyi kazanmıştı! Kız arkadaşı paraya burnunu silince olay oldu

    Büyük ikramiyeyi kazanmıştı! Kız arkadaşı paraya burnunu silince olay oldu

    Su geçirmez özelliğiyle öne çıkan Columbia Woodburn 2'de fırsat

    Su geçirmez özelliğiyle öne çıkan Columbia Woodburn 2'de fırsat

    En Çok Aranan Haberler

    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.