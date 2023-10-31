"Ölümlü Dünya 2" filminin yeni afişi paylaşıldı! Vizyon tarihi kesinleşti... Sosyal medyada çok konuşuldu

Başrollerinde Feyyaz Yiğit, İrem Sak, Doğu Demirkol, Sarp Apak, Ahmet Mümtaz Taylan gibi oyuncuların yer aldığı "Ölümlü Dünya 2" filmi için geri sayım başladı. Sosyal medyanın ilgisini çeken filmin yeni afişi paylaşıldı. Yönetmenliğini Ali Atay'ın yaptığı filmin senaryosu ise Ali Atay, Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi imzası taşıyor.

ÖLÜMLÜ DÜNYA 2 FİLMİNİN KONUSU

2017 yılında vizyona giren "Ölümlü Dünya" filminin ikinci halkasının oyuncu kadrosunda Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Doğu Demirkol, Feyyaz Yiğit, Giray Altınok, İrem Sak, Mehmet Özgür, Özgür Emre Yıldırım, Reha Özcan, Sarp Apak yer alıyor.

Ölümlü Dünya filminde, nesilden nesile kiralık katillik yapan Mermer ailesinin kimlikleri açığa çıktıktan sonra başlarına gelen türlü olaylar konu ediliyordu.