HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Olumlu düşünmek ve mutluluk sizin elinizde

Olumlu düşünmek ve mutluluk sizin elinizde

SAĞLIK HABERLERİ  | 15.04.2020 14:02 | Son Güncelleme

Özellikle evlerde kaldığımız bu dönemde gün geçtikçe artan sıkıntı ve mutsuzluk hali hemen hepimizi etkiliyor. Peki, durumda yapabileceğimiz neler var?

Olumlu düşünmek ve mutluluk sizin elinizde

Hepimiz bazen hayatın ağır yükleri altında ezildiğimizi, artık nefes alamadığımızı hayatlarımızın belli dönemlerinde düşünmüşüzdür. Çağımızın en büyük hastalığı stres ve mutsuzluğun yanında mutlu olmak sanki bir lüksmüş, bize bahşedilmemiş bir hediyeymiş gibi hissederiz. Halbuki durum hiç de böyle değil. Psikolog Elçin Akdeniz, mutluluk duygusun da çalışarak ve emek vererek kazanılan bir alışkanlık ve üstüne çalışılması gereken bir duygu olduğunu söyleyerek, yapabileceklerimizi anlattı.

ÖNCE EMEK VERMEK GEREK

Mutluluk ve mutlu olmak üzerine düşünülmesi, emek verilmesi ve çalışılması gereken bir alışkanlıktır. Nasıl ki alışkanlıkları kazanmak için belirli bir süre ve emek gerekir, mutluluk da aynen böyledir, yani bizim elimizdedir. Olayların pozitif tarafına bakmak ve olumlu düşünmek, kişi o anda öyle hissetmiyor olsa bile üzerine pratik yapılması gereken şeylerdir. Yani eğer mutlu olmak istiyorsak bir nevi bilinçli polyannacılık oynamalı ve bunu alışkanlık haline getirmeliyiz.

MUTLULUK DA ZEKA GİBİ GELİŞTİRİLEBİLİR

Kimi insanları görürüz doğuştan mutlu gibidirler, kimileriyse bir neden yokken mutsuzdurlar. İnsanlar arasında bu seviyeler zekâ gibi doğuştan gelebilmekte ve çeşitlilik gösterebilmektedir. Bu doğru ancak unutmamalıyız ki mutluluk da zekâ gibi üzerine emek verildikçe geliştirilebilen bir özelliktir.

Kendimizi ve zihnimizi mutlu olmaya şartladıkça ve bunu bir oyun haline getirdikçe, mutlu olmak kendimizi akışa ve umutsuzluğa kaptırdığımız bu anlarda çok daha kolaylaşabilmektedir. Burada önemli olan kendimize mutlu olmayı öğretebilmemiz, bunun için de hedefler koyarak o hedefe giden yolda azimle ilerlememizdir.

POZİTİF DÜŞÜNCENİN ETKİSİ

Yıllar boyunca yapılan birçok araştırma kanıtlamıştır ki pozitif düşünmek içinde bulunduğumuz durum dünyanın en olumsuz durumu dahi olsa içinde bulunduğumuz durumu iyileştirir ve eğer hastaysak daha çabuk iyileşmemizi bile sağlayabilir. Uzmanlar tarafından hastalara stresten uzak kalmalarını ve boş vakitlerini çeşitli hobilerle değerlendirmelerini söylemelerindeki amaç, kişinin hayatına daha dirençli bir şekilde devam edebilmesine yardım etmektir.

Son zamanların en sevilen radyo programlarından biri ''Happiness Lab''(Mutluluk Laboratuvarı) de de uzman doktorlar tarafından anlatıldığı gibi mutluluk öğrenilebilen ve üzerine çalışıldıkça gelişen bir duygudur. Kısacası mutlu olmak bizim elimizdedir, bunun içinse sadece sabırla üzerine çalışmamız gerekmektedir.

Uzman Klinik Psikolog
Elçin Akdeniz

www.elcinakdeniz.com.tr
Facebook: @elcin.akdeniz
Instagram: psikologelcinakdeniz

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSurvivor'da Melisa Ilıcalı dansı olay oldu Acun Ilıcalı'nın kızları birlik olduSurvivor'da Melisa Ilıcalı dansı olay oldu Acun Ilıcalı'nın kızları birlik oldu
Evde bilgisayarda çalışıyorsanız bu hataları sakın yapmayınEvde bilgisayarda çalışıyorsanız bu hataları sakın yapmayın
Kasıklarınızda ağrı yaşıyorsanız nedeni bu olabilir!Kasıklarınızda ağrı yaşıyorsanız nedeni bu olabilir!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
stres koronavirüs psikoloji

En Çok Okunan Haberler

Alaattin Çakıcı tahliye mi oldu?

Alaattin Çakıcı tahliye mi oldu?

Tahliyelerle ilgili flaş açıklama

Tahliyelerle ilgili flaş açıklama

Koronavirüs vurdu! '5 milyon TL kredi aldım...'

Koronavirüs vurdu! '5 milyon TL kredi aldım...'

Acun Ilıcalı'dan Nisa açıklaması: Kimseyi zorla tutmuyoruz

Acun Ilıcalı'dan Nisa açıklaması: Kimseyi zorla tutmuyoruz

Aşı için yeni açıklama: 23 Nisan’da tüm dünya görecek

Aşı için yeni açıklama: 23 Nisan’da tüm dünya görecek

Bakan Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

Bakan Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

İlginizi Çekebilir

Doktorlardan hastalara gülen fotoğraflı destek

Doktorlardan hastalara gülen fotoğraflı destek

Koronavirüs ne zaman bitecek? Prof. Dr. Kayhan tarih verdi

Koronavirüs ne zaman bitecek? Prof. Dr. Kayhan tarih verdi

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

İkinci bilim kurulu üyeleri belli oldu

İkinci bilim kurulu üyeleri belli oldu

Sağlık Bakanlığı'ndan online koronavirüs testi

Sağlık Bakanlığı'ndan online koronavirüs testi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kanser hastaları koronavirüsten nasıl korunmalı? Evde izolasyona dikkat

'Kanser hastaları evde izolasyonlarını yapmalı'

Sosyal izolasyonda kilo kontrolüne dikkat!

Siz evde kalırken kilolar vücutta kalmasın

Yeni koronavirüs (COVID-19) hakkında bilmeniz gerekenler

Yeni koronavirüs (COVID-19) hakkında bilmeniz gerekenler

Bel ve boyun ağrısından 10 adımda korunma rehberi

Evde bilgisayarda çalışıyorsanız bu hataları sakın yapmayın

Filyasyon ne demek? Filyasyon yöntemi nedir?

Filyasyon ne demek? Filyasyon yöntemi nedir?

Koronavirüste dikkat edilmesi gereken 3 semptom daha tespit edildi

Koronavirüste dikkat edilmesi gereken 3 semptom daha tespit edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.