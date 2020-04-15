Olumlu düşünmek ve mutluluk sizin elinizde

Hepimiz bazen hayatın ağır yükleri altında ezildiğimizi, artık nefes alamadığımızı hayatlarımızın belli dönemlerinde düşünmüşüzdür. Çağımızın en büyük hastalığı stres ve mutsuzluğun yanında mutlu olmak sanki bir lüksmüş, bize bahşedilmemiş bir hediyeymiş gibi hissederiz. Halbuki durum hiç de böyle değil. Psikolog Elçin Akdeniz, mutluluk duygusun da çalışarak ve emek vererek kazanılan bir alışkanlık ve üstüne çalışılması gereken bir duygu olduğunu söyleyerek, yapabileceklerimizi anlattı. ÖNCE EMEK VERMEK GEREK Mutluluk ve mutlu olmak üzerine düşünülmesi, emek verilmesi ve çalışılması gereken bir alışkanlıktır. Nasıl ki alışkanlıkları kazanmak için belirli bir süre ve emek gerekir, mutluluk da aynen böyledir, yani bizim elimizdedir. Olayların pozitif tarafına bakmak ve olumlu düşünmek, kişi o anda öyle hissetmiyor olsa bile üzerine pratik yapılması gereken şeylerdir. Yani eğer mutlu olmak istiyorsak bir nevi bilinçli polyannacılık oynamalı ve bunu alışkanlık haline getirmeliyiz. MUTLULUK DA ZEKA GİBİ GELİŞTİRİLEBİLİR

Kimi insanları görürüz doğuştan mutlu gibidirler, kimileriyse bir neden yokken mutsuzdurlar. İnsanlar arasında bu seviyeler zekâ gibi doğuştan gelebilmekte ve çeşitlilik gösterebilmektedir. Bu doğru ancak unutmamalıyız ki mutluluk da zekâ gibi üzerine emek verildikçe geliştirilebilen bir özelliktir. Kendimizi ve zihnimizi mutlu olmaya şartladıkça ve bunu bir oyun haline getirdikçe, mutlu olmak kendimizi akışa ve umutsuzluğa kaptırdığımız bu anlarda çok daha kolaylaşabilmektedir. Burada önemli olan kendimize mutlu olmayı öğretebilmemiz, bunun için de hedefler koyarak o hedefe giden yolda azimle ilerlememizdir. POZİTİF DÜŞÜNCENİN ETKİSİ Yıllar boyunca yapılan birçok araştırma kanıtlamıştır ki pozitif düşünmek içinde bulunduğumuz durum dünyanın en olumsuz durumu dahi olsa içinde bulunduğumuz durumu iyileştirir ve eğer hastaysak daha çabuk iyileşmemizi bile sağlayabilir. Uzmanlar tarafından hastalara stresten uzak kalmalarını ve boş vakitlerini çeşitli hobilerle değerlendirmelerini söylemelerindeki amaç, kişinin hayatına daha dirençli bir şekilde devam edebilmesine yardım etmektir.