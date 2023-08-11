Ölümsüz (Boss Level) film konusu nedir? Ölümsüz (Boss Level) oyuncuları kimler? Kanal D yayın akışı

Ölümsüz orijinal adıyla Boss Level filmi konusu ve oyuncuları araştırılıyor. 2021 yılında bilimkurgu - aksiyon türünde gösterime giren film, izleyicilerden büyük bir ilgi gördü. Bu akşam Kanal D'de yayınlanacak olan filmin yönetmen koltuğunda Joe Carnahan oturuyor. İşte Ölümsüz - Boss Level filmi konusu, oyuncuları ve 11 Ağustos Kanal D yayın akışı...
Emekli bir özel kuvvetler subayı olan Roy Pulver, öldüğü günü sürekli yaşadığı bir zaman döngüsüne hapsolmuştur. Roy aynı günü sürekli yaşarken, ölümüne neden olan olayı aydınlatmaya karar verir. Bu gizemi aydınlatmak ve döngüye son vermek adına çıktığı bu yolda Roy’a hiç beklemediği bir yoldaş olan Alice katılıyor.
Mel Gibson
Frank Grillo
Naomi Watts
Will Sasso
Annabelle Wallis
Ken Jeong
Michelle Yeoh
Meadow Williams
Eric Etebari
06:15 Küçük Ağa
07:45 Afilli Aşk
09:15 Yaprak Dökümü
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Ölümsüz
22:00 Sakın Dışarı Çıkma
00:30 Sakın Dışarı Çıkma
02:30 Poyraz Karayel
04:30 Kavak Yelleri