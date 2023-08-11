Ölümsüz (Boss Level) film konusu nedir? Ölümsüz (Boss Level) oyuncuları kimler? Kanal D yayın akışı

Ölümsüz orijinal adıyla Boss Level filmi konusu ve oyuncuları araştırılıyor. 2021 yılında bilimkurgu - aksiyon türünde gösterime giren film, izleyicilerden büyük bir ilgi gördü. Bu akşam Kanal D'de yayınlanacak olan filmin yönetmen koltuğunda Joe Carnahan oturuyor. İşte Ölümsüz - Boss Level filmi konusu, oyuncuları ve 11 Ağustos Kanal D yayın akışı...

ÖLÜMSÜZ (BOSS LEVEL) FİLM KONUSU NEDİR?

Emekli bir özel kuvvetler subayı olan Roy Pulver, öldüğü günü sürekli yaşadığı bir zaman döngüsüne hapsolmuştur. Roy aynı günü sürekli yaşarken, ölümüne neden olan olayı aydınlatmaya karar verir. Bu gizemi aydınlatmak ve döngüye son vermek adına çıktığı bu yolda Roy’a hiç beklemediği bir yoldaş olan Alice katılıyor.

ÖLÜMSÜZ (BOSS LEVEL) OYUNCULARI KİMLER?

Mel Gibson

Frank Grillo

Naomi Watts

Will Sasso

Annabelle Wallis

Ken Jeong

Michelle Yeoh

Meadow Williams

Eric Etebari

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:15 Küçük Ağa

07:45 Afilli Aşk

09:15 Yaprak Dökümü

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Ölümsüz

22:00 Sakın Dışarı Çıkma

00:30 Sakın Dışarı Çıkma

02:30 Poyraz Karayel

04:30 Kavak Yelleri

