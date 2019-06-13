YEMEK

Ölümsüzlük bitkisi Türkiye'de bulundu

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 13.06.2019 10:15 | Son Güncelleme

Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ebru Erbay'ın yaptığı araştırma sonucu, damar sertliğinden kaynaklı ölümlerin önüne geçilebilecek. Adını tıp tarihine yazdıran Dr. Ebru Erbay, bu noktada etkili olan iğdeden bahsetti.

Ölümsüzlük bitkisi Türkiye'de bulundu

Palmitoleik asit, Dr. Ebru Erbay’ın araştırmasından önce zararlı bir asit türü olarak biliniyordu. Ancak, Erbay bu asidin sanıldığı gibi zararlı olmayabileceği yönünde bir hipotez geliştirdi ve araştırmalarını bu hipotezin üstüne kurdu. Fareler üzerinde yapılan çalışmalara göre, palmitoleik asidin bilindiği gibi zararlı değil, aksine koruyucu bir etkisi var.

Yapılan deneylerde fareler yüksek kalorili gıdalarla beslendi. Damar sertliği oluşan farelere bir çeşit yağ olan palmitoleik asit verildiğinde damar sertliğinin durduğu gözlemlendi. Dr. Erbay, palmitoleik asidin damarlardaki sertliğe neden olan doymuş yağları uzaklaştırdığını söylüyor.

Damar sertliğini önlemenin yolunu bulduğunu düşünen Dr. Erbay’ın sıradaki hedefi çalışmalarına insanlar üzerinde devam etmek. Dr. Erbay, “Bazı insanlar şişmanlar ama diyabetik değiller ya da şişmanlar ama kalp ve damar hastalıkları yok. Yine şişmanlar ama uzun ve bunamadan yaşıyorlar.

Bunların sırrının gen havuzumuzda ve genlerin ürettiği metabolitlerde olduğunu düşünüyorum. Bu sırların biri de vücudumuzun ürettiği palmitoleik asittir. Gılgamış Destanı’nda aranan ölümsüzlüğün sırrını taşıyan bitki belki de topraklarımızda bulunan ve palmitoleik asitten zengin olan iğdedir” diyerek çalışmasına konu olan palmitoleik asidin önemini vurguluyor.

C vitamini yönünden zengin olan iğdenin yararları zaten uzun süredir biliniyordu ve halk arasında yaygın olarak kullanılıyordu. İğdenin egzama tedavisinden, kadınlardaki afrodizyak etkisine kadar çeşitli kullanım amaçları var.

iğde2

Olgunlaşmış iğde meyvesi, oldukça düşük kalorili olması bakımından diyetlerde yer alabilecek harika bir atıştırmalık. Ayrıca diyet sırasında vücudun ihtiyaç duyduğu pek çok önemli bileşeni de içeriğinde barındırıyor. Ancak, çok fazla iğde tüketmenin kabızlığa neden olduğunu belirletelim.

İğde yaprakları ve çiçeği kaynatılarak egzamanın harici tedavisinde kullanılabiliyor. İğde, çok güçlü bir antiseptik olduğu için kaynatılan suyunun içilmesi boğaz ağrılarına iyi geliyor. Ayrıca bu suyu gargara yaparak ağız temizliğinde de kullanabilirsiniz. İğdenin meyvesi ve yaprakları kaynatılıp çay olarak tüketildiğinde kış hastalıklarına karşı direnci arttırıp, vücudu koruyor. Ortaya çıkan yeni faydasından sonra iğdenin hayatımızda daha fazla yer bulacağı kesin.

İğdenin faydaları nelerdir? Detaylı öğrenmek için tıklayın.


Özelliklerini gören hayran kalıyor! İşte en iyi oyuncu notebook Özelliklerini gören hayran kalıyor! İşte en iyi oyuncu notebook
Kolay gibi gözükse de pişiren herkes bu hataya düşüyorKolay gibi gözükse de pişiren herkes bu hataya düşüyor
Bu yaştan sonra ağzınıza sürmeyin! Kısırlığa neden oluyorBu yaştan sonra ağzınıza sürmeyin! Kısırlığa neden oluyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
damar tıkanıklığına ne iyi gelir iğdenin faydaları sağlıklı beslenme

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Aslantuğ'dan çarpıcı açıklamalar... Ahmet Kaya sorusuna yanıt

Mehmet Aslantuğ'dan çarpıcı açıklamalar... Ahmet Kaya sorusuna yanıt

Annesinin o paylaşımlarıyla dalga geçti, yanıt gecikmedi! 'Doğal botoks'

Annesinin o paylaşımlarıyla dalga geçti, yanıt gecikmedi! 'Doğal botoks'

Hamilelik pozu: Bugün ilk defa birlikte yüzdük

Hamilelik pozu: Bugün ilk defa birlikte yüzdük

Çekirdek yediğinizde ağzınıza kötü tat geliyorsa...

Çekirdek yediğinizde ağzınıza kötü tat geliyorsa...

6 usta bir ayda hazırladı! Dakikalar içinde tükendi

6 usta bir ayda hazırladı! Dakikalar içinde tükendi

Gıda zehirlenmesi uzmanının yemeyi reddettiği 6 şey

Gıda zehirlenmesi uzmanının yemeyi reddettiği 6 şey

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Mükemmel Karpuzu Seçmenin En Basit Yolu! (Çiftçi Önerisi)

Mükemmel Karpuzu Seçmenin En Basit Yolu! (Çiftçi Önerisi)

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sarı tohumlar şifa oluyor: Bu 4 hastalık için hardal kullanın

Epsom tuzuyla karıştırıp dizlerinize sürerseniz...

Patates püresi hazırlarken hemen hemen herkes bu hataları yapıyor

Kolay gibi gözükse de pişiren herkes bu hataya düşüyor

30 yaşından sonra asla yememeniz gereken 11 yiyecek

Bu yaştan sonra ağzınıza sürmeyin! Kısırlığa neden oluyor

Sindirim problemlerine ilaç olan 3 meyve

Sindirim problemlerine ilaç olan 3 meyve

Gıda zehirlenmesi uzmanının yemeyi reddettiği 6 şey

Gıda zehirlenmesi uzmanının yemeyi reddettiği 6 şey

Dev Maraş dondurmasını tatmak için birbirleriyle yarıştılar

6 usta bir ayda hazırladı! Dakikalar içinde tükendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.