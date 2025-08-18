Mynet Trend

Ölümü herkesi şoke etmişti: Ünlü yayıncı intihar mı etti? 'Jrokez' lakaplı Twitch yayıncısının ölümünün arkasındaki sır perdesi...

'Jrokez' lakabıyla bilinen yayıncı Oğuzhan Dalgakıran 12. kattaki evinin balkonundan düşerek geçtiğimiz gün hayatını kaybetmişti. Olayın ardından binanın güvenlik görevlisi o gün yaşananları anlattı. İşte kahreden olayın perde arkası:

Olay, Ankara'nın Eryaman’ın Göksü Mahallesindeki Admira sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akşam saat 18.05’te 12. kattaki evinin balkonundan düşen yayıncı Oğuzhan Dalgakıran (29) ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Dalgakıran tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Dalgakıran’ın cenazesi otopsi için Keçiören Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Buradaki işlemlerin ardından memleketi Mersin’e defnedilmek üzere ailesi tarafından götürüldü. Polis ekiplerinin ölüm nedeniyle ilgili soruşturması devam ediyor.

"DEĞERLİ BİR KOMŞUMUZDU, GÖRDÜĞÜ YERDE SELAM VERİRDİ"

Olayın yaşandığı apartmanın görevlisi olan Nimettullah Arıkan, "Dün izinliydim. Dün saat 18.05'te telefonum çaldı. Bina komşumuzdan bir abla aradı. Apartmandan biri kendini attı dedi. Geldiğimde Oğuzhan Dalgakıran yerde yatıyordu. Tabii ki üzüldük. Değerli bir komşumuzdu, gördüğü yerde selam verirdi. Böyle bir şey yapacağını hiç zannetmiyorum. İntihar edeceğini düşünmüyorum ama o anda ne yaşadı onu da bilmiyorum. Çok değerli bir kardeşimizi kaybettik, değerli bir insandı" dedi.

(İHA)

