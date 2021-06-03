Ölümünün 58. yılı anısına! Büyük şair Nazım Hikmet’in bestelenen 11 şiiri

Nazım Hikmet 15 Ocak 1902’de Selanik’te dünyaya geldi. Babası tarafından dedesi olan Mehmed Nazım Paşa çeşitli yerlerde valilik yapan bir Mevlevi, babası Hikmet Bey Matbuat Müdürü, annesi Celile Hanım ise ilk kadın ressamlardan biridir. Annesinin büyükbabası olan Mustafa Celaleddin Paşa ise İstanbul’a gelerek Müslümanlığı kabul eden ve ‘’Borjenski’’ soyadlı Polonyalı bir mühendis ve Türkologtur. Nazım Hikmet önemli görevlerde bulunan ve sanatla da yakından ilgilenen bir ailede büyüdü. Hatta mektepten önce, ilk eğitimlerini annesi ve kendisi de bir şair olan Mevlevi dedesi Mehmed Nazım Paşa tarafından aldı.

Nazım Hikmet, ilk şiiri Feryad-ı Vatan’ı 1913 yılında kaleme aldı. Moskova’da Doğu Emekçileri Komünist Üniversitesi’nde Siyasi Bilimler ve İktisat bölümü okudu. İlk şiir kitabı olan 28 Kanunisani’i Moskova’da çıkarttı. Ardından Türkiye’ye dönerek Aydınlık Dergisi’nde çalışmaya başladı. Dergide yazdıkları ve şiirleri nedeniyle 15 yıl hapis istemiyle yargılandı. O sırada Rusya’ya gitti. 1928 yılında çıkan Af Kanunu ile cezası kaldırıldı. ürkiye’ye dönerek Resimli Ay dergisinde yazılar yazmaya başladı. 1938 yılında burada da yazdıklarından dolayı 12 yıl hapis cezası aldı.