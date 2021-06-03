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Ölümünün 58. yılı anısına! Büyük şair Nazım Hikmet’in bestelenen 11 şiiri

03.06.2021 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşkıyla, memleket özlemiyle, siyasal duruşuyla edebiyat tarihine ve siyasal tarihe adını kazımış usta şair Nazım Hikmet Ran vefatının 58. yılında anılıyor. Yaşadığı büyük aşk ve siyasi görüşüyle hafızalara kazınan Nazım Hikmet’in hayatını ve bestelenen şiirlerini sizler için araştırdık.

Ölümünün 58. yılı anısına! Büyük şair Nazım Hikmet’in bestelenen 11 şiiri

Nazım Hikmet 15 Ocak 1902’de Selanik’te dünyaya geldi. Babası tarafından dedesi olan Mehmed Nazım Paşa çeşitli yerlerde valilik yapan bir Mevlevi, babası Hikmet Bey Matbuat Müdürü, annesi Celile Hanım ise ilk kadın ressamlardan biridir. Annesinin büyükbabası olan Mustafa Celaleddin Paşa ise İstanbul’a gelerek Müslümanlığı kabul eden ve ‘’Borjenski’’ soyadlı Polonyalı bir mühendis ve Türkologtur. Nazım Hikmet önemli görevlerde bulunan ve sanatla da yakından ilgilenen bir ailede büyüdü. Hatta mektepten önce, ilk eğitimlerini annesi ve kendisi de bir şair olan Mevlevi dedesi Mehmed Nazım Paşa tarafından aldı.

Nazım Hikmet, ilk şiiri Feryad-ı Vatan’ı 1913 yılında kaleme aldı. Moskova’da Doğu Emekçileri Komünist Üniversitesi’nde Siyasi Bilimler ve İktisat bölümü okudu. İlk şiir kitabı olan 28 Kanunisani’i Moskova’da çıkarttı. Ardından Türkiye’ye dönerek Aydınlık Dergisi’nde çalışmaya başladı. Dergide yazdıkları ve şiirleri nedeniyle 15 yıl hapis istemiyle yargılandı. O sırada Rusya’ya gitti. 1928 yılında çıkan Af Kanunu ile cezası kaldırıldı. ürkiye’ye dönerek Resimli Ay dergisinde yazılar yazmaya başladı. 1938 yılında burada da yazdıklarından dolayı 12 yıl hapis cezası aldı.

1951 yılında vatandaşlıktan çıkarıldı. 1951 yılında Bakanlar Kurulu tarafından Türk Vatandaşlığından çıkarılan Nazım Hikmet, büyük dedesinin memleketi olan Polonya vatandaşlığına geçti ve Borzecki soyadını aldı. 3 Haziran 1963 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Şiirleri ve birbirinden değerli dizeleriyle anılan Nazım Hikmet’in bestelenen şiirleri:

  • Seni Düşünmek- Ezginin Günlüğü
  • Ceviz Ağacı- Cem Karaca
  • Bulut Mu Olsam?- Zülfü Livaneli
  • Bor Oteli- Hüsnü Arkan
  • Hoşgeldin Kadınım- İlhan İrem
  • Bu Memleket Bizim- Grup Yorum ve Suavi
  • Gidenleri Türküsü- Edip Akbayram
  • Aynı Daldaydık- Ahmet Kaya
  • Kız Çocuğu- Joan Baez ve Zülfü Livaneli
  • Herkes Gibisin- Cem Karaca
  • Güzel Günler Göreceğiz- Edip Akbayram
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Nazım Hikmet
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