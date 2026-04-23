Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Ölümüyle gelen gizemli ihbar! UFO araştırmacısının kozmik söylemleri gündem olmuştu

UFO ve dünya dışı yaşam iddialarıyla tanınan David Wilcock’un 53 yaşında hayatını kaybetti. Ölümüne ilişkin “bilinmeyen vaka” ihbarı ve silah detayı dikkat çekti.

Çiğdem Berfin Sevinç

ABD’de paranormal araştırmaları ve UFO iddialarıyla bilinen David Wilcock’un 53 yaşında hayatını kaybettiği iddia edildi. Ölümün ardından ortaya çıkan detaylar ise olayın gizemini artırdı.

Ölümüyle gelen gizemli ihbar! UFO araştırmacısının kozmik söylemleri gündem olmuştu 1

“BİLİNMEYEN VAKA” İHBARI

20 Nisan’da Colorado eyaletine bağlı Boulder County’de acil durum hattına “bilinmeyen vaka” ihbarı yapıldığı bildirildi. İhbarın Nederland kasabası yakınlarından geldiği aktarıldı. Olay yerine giden ekiplerin, silah bulunan bir kişiyle karşılaştığı ve kişinin intihar ettiği öne sürüldü.

KİMLİK RESMEN AÇIKLANMADI

Yetkililer hayatını kaybeden kişinin kimliğini resmi olarak doğrulamazken, ABD’li siyasetçi Anna Paulina Luna sosyal medya üzerinden Wilcock’un ölümünü doğruladığını açıkladı.

Ölümüyle gelen gizemli ihbar! UFO araştırmacısının kozmik söylemleri gündem olmuştu 2

ÖLÜMÜNDEN ÖNCE DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIMLAR

Wilcock’un ölümünden günler önce yaptığı açıklamalar da yeniden gündeme geldi. UFO araştırmaları yapan bazı bilim insanlarının kaybolduğunu öne süren Wilcock, “Çok yoğun ve korkutucu şeyler yaşıyorum” ifadelerini kullanmıştı.

“KOZMİK GİZLİLİK” İDDİALARIYLA TANINIYORDU

UFO, kadim medeniyetler ve bilinç araştırmaları üzerine çalışmalarıyla bilinen Wilcock, ABD hükümetinin dünya dışı varlıklarla ilgili gizli bir program yürüttüğünü savunuyordu.

Ölümüyle gelen gizemli ihbar! UFO araştırmacısının kozmik söylemleri gündem olmuştu 3

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili resmi makamların incelemesi devam ederken, ölümün kesin nedeni ve detayları henüz netlik kazanmadı.

Anahtar Kelimeler:
ufo vaka ölüm
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.