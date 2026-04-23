Ölümüyle gelen gizemli ihbar! UFO araştırmacısının kozmik söylemleri gündem olmuştu

ABD’de paranormal araştırmaları ve UFO iddialarıyla bilinen David Wilcock’un 53 yaşında hayatını kaybettiği iddia edildi. Ölümün ardından ortaya çıkan detaylar ise olayın gizemini artırdı.
20 Nisan’da Colorado eyaletine bağlı Boulder County’de acil durum hattına “bilinmeyen vaka” ihbarı yapıldığı bildirildi. İhbarın Nederland kasabası yakınlarından geldiği aktarıldı. Olay yerine giden ekiplerin, silah bulunan bir kişiyle karşılaştığı ve kişinin intihar ettiği öne sürüldü.
Yetkililer hayatını kaybeden kişinin kimliğini resmi olarak doğrulamazken, ABD’li siyasetçi Anna Paulina Luna sosyal medya üzerinden Wilcock’un ölümünü doğruladığını açıkladı.
Wilcock’un ölümünden günler önce yaptığı açıklamalar da yeniden gündeme geldi. UFO araştırmaları yapan bazı bilim insanlarının kaybolduğunu öne süren Wilcock, “Çok yoğun ve korkutucu şeyler yaşıyorum” ifadelerini kullanmıştı.
UFO, kadim medeniyetler ve bilinç araştırmaları üzerine çalışmalarıyla bilinen Wilcock, ABD hükümetinin dünya dışı varlıklarla ilgili gizli bir program yürüttüğünü savunuyordu.
Olayla ilgili resmi makamların incelemesi devam ederken, ölümün kesin nedeni ve detayları henüz netlik kazanmadı.
