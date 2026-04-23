Ölümüyle gelen gizemli ihbar! UFO araştırmacısının kozmik söylemleri gündem olmuştu

ABD’de paranormal araştırmaları ve UFO iddialarıyla bilinen David Wilcock’un 53 yaşında hayatını kaybettiği iddia edildi. Ölümün ardından ortaya çıkan detaylar ise olayın gizemini artırdı.

“BİLİNMEYEN VAKA” İHBARI

20 Nisan’da Colorado eyaletine bağlı Boulder County’de acil durum hattına “bilinmeyen vaka” ihbarı yapıldığı bildirildi. İhbarın Nederland kasabası yakınlarından geldiği aktarıldı. Olay yerine giden ekiplerin, silah bulunan bir kişiyle karşılaştığı ve kişinin intihar ettiği öne sürüldü.

KİMLİK RESMEN AÇIKLANMADI

Yetkililer hayatını kaybeden kişinin kimliğini resmi olarak doğrulamazken, ABD’li siyasetçi Anna Paulina Luna sosyal medya üzerinden Wilcock’un ölümünü doğruladığını açıkladı.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 90.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %1,49 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

ÖLÜMÜNDEN ÖNCE DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIMLAR

Wilcock’un ölümünden günler önce yaptığı açıklamalar da yeniden gündeme geldi. UFO araştırmaları yapan bazı bilim insanlarının kaybolduğunu öne süren Wilcock, “Çok yoğun ve korkutucu şeyler yaşıyorum” ifadelerini kullanmıştı.

“KOZMİK GİZLİLİK” İDDİALARIYLA TANINIYORDU

UFO, kadim medeniyetler ve bilinç araştırmaları üzerine çalışmalarıyla bilinen Wilcock, ABD hükümetinin dünya dışı varlıklarla ilgili gizli bir program yürüttüğünü savunuyordu.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili resmi makamların incelemesi devam ederken, ölümün kesin nedeni ve detayları henüz netlik kazanmadı.