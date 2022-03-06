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Ömer Danış kimdir? Ömer Danış kaç yaşında ve nereli?

06.03.2022 20:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Ömer Danış'ın hayatı araştırılmaya başlandı. Bir döneme damga vuran Ömer Danış, müzikle 1980 yılında Elâzığ’da tanıştı. Danış, 90'lı yıllarda 'Köyümün Yağmurları' şarkısıyla adını geniş kitlelere duyurmayı başardı. Peki Ömer Danış kimdir? Ömer Danış kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...

Ömer Danış kimdir? Ömer Danış kaç yaşında ve nereli?

Ömer Danış, zaman zaman televizyon ekranlarında da yer alıyor. Gidiyorum, Gecelerce, Ölesim Gelir, Ağlayacağım gibi şarkıları seslendiren Ömer Danış Türk şarkıcı ve bestecidir. 1987 yılından beri birçok albüm çalışmasına imza atan Ömer Danış 1990'dan beri müzik piyasasında etkindir. İşte Ömer Danış hakkında merak edilenler...

Ömer Danış kimdir? Ömer Danış kaç yaşında ve nereli?

ÖMER DANIŞ KİMDİR?

10 Haziran 1968 Elazığ doğumlu Ömer Danış 53 yaşındadır. Fantezi müzik yorumcusu ve bestecisi olan Ömer Danış toplam 4 adet solo albüm çıkardı. 2001'de beşinci albümü olan Ağlama Gözbebeğim'i dinleyicilerin beğenisine sundu. Albümün içerisinde 12 parça bulunuyor. Albümde Aşkın Tuna, Edip Önder, Selahattin Sarıkaya ve sanatçının kendi besteleri yer alıyor. Öte yandan Ömer Danış'ın yönetmenlik deneyimi de bulunuyor.

ÖMER DANIŞ ALBÜMLERİ

1987: Çaren Olayım
1994: Beni Köyümün Yağmurlarında Yıkasınlar
1995: Tutsak Kurtlar Sofrası
1998: Ömer Danış 98
1999: Şerefsiz
2001: Ağlama Gözbebeğim
2004: Şimdi Ben
2006: Gidiyorum Şehir Duvarları
2012: Kırgın & Çakal
2014: Ağlıyorsun
2016: Merhamet (single)

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