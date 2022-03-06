Ömer Danış kimdir? Ömer Danış kaç yaşında ve nereli?

Ömer Danış, zaman zaman televizyon ekranlarında da yer alıyor. Gidiyorum, Gecelerce, Ölesim Gelir, Ağlayacağım gibi şarkıları seslendiren Ömer Danış Türk şarkıcı ve bestecidir. 1987 yılından beri birçok albüm çalışmasına imza atan Ömer Danış 1990'dan beri müzik piyasasında etkindir. İşte Ömer Danış hakkında merak edilenler...

ÖMER DANIŞ KİMDİR?

10 Haziran 1968 Elazığ doğumlu Ömer Danış 53 yaşındadır. Fantezi müzik yorumcusu ve bestecisi olan Ömer Danış toplam 4 adet solo albüm çıkardı. 2001'de beşinci albümü olan Ağlama Gözbebeğim'i dinleyicilerin beğenisine sundu. Albümün içerisinde 12 parça bulunuyor. Albümde Aşkın Tuna, Edip Önder, Selahattin Sarıkaya ve sanatçının kendi besteleri yer alıyor. Öte yandan Ömer Danış'ın yönetmenlik deneyimi de bulunuyor.

ÖMER DANIŞ ALBÜMLERİ

1987: Çaren Olayım

1994: Beni Köyümün Yağmurlarında Yıkasınlar

1995: Tutsak Kurtlar Sofrası

1998: Ömer Danış 98

1999: Şerefsiz

2001: Ağlama Gözbebeğim

2004: Şimdi Ben

2006: Gidiyorum Şehir Duvarları

2012: Kırgın & Çakal

2014: Ağlıyorsun

2016: Merhamet (single)

