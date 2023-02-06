Ömer dizisi bu akşam var mı, yok mu? Ömer neden yok, yeni bölüm ne zaman? 6 Şubat Star TV yayın akışı

Pazartesi akşamları yeni bölümüyle ekrana gelen Ömer dizisi bu akşam Star Tv yayın akışında yer almadı. Tüm dizi takipçileri de Ömer dizisi bu akşam var mı, yok mu? Ömer neden yok, yeni bölüm ne zaman? gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladılar. İşte, 6 Şubat Star TV yayın akışı...

ÖMER DİZİSİ BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Her Pazartesi yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkan Ömer dizisi bu akşam Star Tv'de ekrana gelmeyecek. Dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı ise henüz bilinmiyor.

6 ŞUBAT STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:30 NTV - STAR TV Ortak Yayın

16:00 Söz

20:00 Yerli Dizi Tekrar/ Sinema

00:30 Yerli Dizi Tekrar/ Sinema

02:30 Toprak ile Fidan/ Tekrar



