Ömer dizisi bugün var mı, yok mu? Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'lı Ömer dizisi yeni bölüm ne zaman? 20 Şubat 2023 Star TV yayın akışı

Ömer dizisinin Star TV'de bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği merak edildi. Birçok kanal, 10 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sonrası yayın akışında değişikliğe gitti. Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın fanları Ömer dizisi yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağını öğrenmek için araştırmalarına hız verdi. İşte 20 Şubat 2023 Pazartesi günü Star TV'nin yayın akışı ve Ömer dizisi ile ilgili detaylar...

ÖMER DİZİSİ BUGÜN VAR MI, YOK MU?

Ömer dizisinin yeni bölümünün, 20 Şubat Pazartesi günü ekranlara gelmesi bekleniyordu.

Selahattin Paşalı ile gökçe Bahadır'ın başrollerini paylaştığı diziye ilişlin sosyal medyada yapılan paylaşımlar bu yönde oldu.

Star TV 20 Şubat 2023 Pazartesi günkü yayın akışında akşam kuşağı bilgilerine henüz yer vermedi.

Konuya ilişkin detaylar belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir.

ÖMER DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Ömer dizisinin bu hafta ekrana gelmemesi halinde dizinin yeni bölümünün haftaya yayınlanması bekleniyor.

ÖMER DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Selahattin Paşalı

Gökçe Bahadır

Barış Falay

Merve Dizdar

Gülçin Kültür

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

17:30 Dünden Önce Yarından Sonra

18:15 Star Haber

