Ömer dizisi nerede çekiliyor, hangi kanalda? Ömer dizisinin konusu nedir? İşte oyuncu kadrosu

İsrail yapımlı 'Shtisel'den uyarlanan Ömer dizisinin çekimleri Büyük Selimi Camii'nde yapıldı. Dizinin yönetmen koltuğunda, Ezel dizisinin de direktörlüğünü yapan Cem Karcı yer aldı. Senaryo ise Gülizar Irmak'a ait... Peki Ömer dizisinin konusu nedir? İşte oyuncu kadrosu...
Ömer dizisinde, Müslüman bir ailede doğup büyüyen Ömer karakterinin iç dünyası işleniyor.
Terk ettiği mahallesine geri dönen Gamze ve mahalledeki camii hocasının oğlu Ömer'in, imkansız aşkı anlatılıyor.
Dizide Ömer rolüne Selahattin Paşalı, Gamze rolüne ise Gökçe Bahadır hayat veriyor.
Selahattin Paşalı (Ömer)
Gökçe Bahadır (Gamze)
Barış Falay (Ömer'in babası Reşat)
Merve Dizdar (Ömer'in ablası Nisa)
Gülçin Kültür