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Ömer dizisi nerede çekiliyor, hangi kanalda? Ömer dizisinin konusu nedir? İşte oyuncu kadrosu

29.12.2022 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ömer dizisi Star TV ekranlarında seyircilerle buluşmaya hazırlanıyor. Tanıtımıyla sosyal medyada büyük ses getiren Ömer dizisinin oyuncu kadrosunda birbirinden ünlü isimler yer alıyor. Dizinin çekim mekanları, konusu ve oyuncu kadrosu araştırılıyor. Peki Ömer dizisi nerede çekiliyor? Ömer dizisinin konusu nedir? İşte oyuncu kadrosu...

Ömer dizisi nerede çekiliyor, hangi kanalda? Ömer dizisinin konusu nedir? İşte oyuncu kadrosu

İsrail yapımlı 'Shtisel'den uyarlanan Ömer dizisinin çekimleri Büyük Selimi Camii'nde yapıldı. Dizinin yönetmen koltuğunda, Ezel dizisinin de direktörlüğünü yapan Cem Karcı yer aldı. Senaryo ise Gülizar Irmak'a ait... Peki Ömer dizisinin konusu nedir? İşte oyuncu kadrosu...

ÖMER DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Ömer dizisinde, Müslüman bir ailede doğup büyüyen Ömer karakterinin iç dünyası işleniyor.

Terk ettiği mahallesine geri dönen Gamze ve mahalledeki camii hocasının oğlu Ömer'in, imkansız aşkı anlatılıyor.

Ömer dizisi nerede çekiliyor, hangi kanalda? Ömer dizisinin konusu nedir? İşte oyuncu kadrosu

Dizide Ömer rolüne Selahattin Paşalı, Gamze rolüne ise Gökçe Bahadır hayat veriyor.

ÖMER DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Selahattin Paşalı (Ömer)
Gökçe Bahadır (Gamze)
Barış Falay (Ömer'in babası Reşat)
Merve Dizdar (Ömer'in ablası Nisa)
Gülçin Kültür


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