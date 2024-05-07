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Ömer Dizisinin Yönetmeni Cem Karcı'nın açıklamaları şaşırttı! "Camilere Girmemiz Yasaklandı!"

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
07.05.2024 16:20
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'Ömer' dizisi, yayınlanan son bölümüyle final yaptı. Dizinin final yapmasıyla ilgili birçok kişi paylaşım yaparken paylaşım yapanlardan biri de dizinin yönetmeni Cem Karcı oldu. Karcı "3. bölümden itibaren İstanbul'daki herhangi bir camiye girmemiz yasaklandı" dedi.

Ömer Dizisinin Yönetmeni Cem Karcı'nın açıklamaları şaşırttı! "Camilere Girmemiz Yasaklandı!"

Her bölümü sosyal medyada çok konuşulan Ömer dizisi, 54. bölümüyle final yapma kararı aldı.

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ömer dizizs

Başrollerini Gökçe Bahadır, Selahattin Paşalı ve Barış Falay'ın paylaştığı 'Ömer' dizisi 54. bölümüyle final yaptı.

Dizinin oyuncuları ve yönetmeninden sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla izleyicilerine veda etti. Ancak dizinin yönetmeni Cem Karcı, dizinin final yapmasına dair duygularını paylaşırken şaşırtan açıklamalarda bulundu.

Ömer diziz

"NİYETİMİZ AYRIŞTIRMAK DEĞİL BİRLEŞTİRMEKTİ"

Karcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 3. bölümden itibaren İstanbul'daki herhangi bir camiye girmelerinin yasak olduğunu dile getirdi. Karcı, amaçlarının ayrıştırmak değil birleştirmek olduğunu söyledi.

Karcı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bu akşam son defa Ömer diyoruz! Sevginin ve dayanışmanın gücüyle çıktık bu yola. Birilerine dokunabilmeyi, hayatlarında farklı bir bakış açısı yaratabilmeyi amaçladık. Birilerini rahatsız etti belli ki anlattıklarımız, 3. bölümden itibaren İstanbul'daki herhangi bir camiye girmemiz yasaklandı. Oysa ki niyetimiz ayrıştırmak değil birleştirmekti. Dinin kutuplaşmayı değil sevgiyle birleştirmeyi esas aldığını anlatabilmekti. Yine de elimizden geleni yaptık. Bunu göze sokmadan usul usul edebiyle anlatabildiğimizi düşünüyorum. Bu zamana kadar yanımızda olan olmayan her izleyicimize teşekkür ederim. Bence de erken bir veda bu evet. Ama yeni hikayelerle sizlerle olmayı heyecanla bekliyorum."

cemkarcı

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