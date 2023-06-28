Ömer'in Süreyya'sı Simay Barlas bikinili pozlarını peş peşe paylaştı! Güzelliğiyle kendine hayran bıraktı

Başrollerini Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Merve Dizdar, Barış Falay, Onur Bilge, Serpil Gül, Gülçin Kültür Şahin, Muharrem Türkseven, Gamze Karaduman, Melike Güner ve Zerrin Sümer'in paylaştığı Ömer dizisinde Süreyya rolüne hayat veren Simay Barlas tatil pozlarıyla gündem oldu.

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim bu defa bikinili pozlarını peş peşe paylaştı. Düzgün fiziği ve güzelliğiyle dikkat çeken ünlü ismin son gönderisine beğeni ve yorum yağdı.

Ünlü oyuncunun güneş emojisiyle paylaştığı pozlarına sosyal meydada; 'Çok güzelsin', 'Deniz kızı sandım', 'Aşırı güzelsin', 'Sana bayılıyorum' gibi yorumlar yapıldı.

Simay Barlas, 17 Mayıs 1998 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümünden mezun olduktan sonra ekran projelerine dahil oldu.

İlk oyunculuk deneyimini ''Paramparça'' dizisnde canlandırdığı Öykü karakteri ile yaşayan Simay Barlas; Adı Efsane, Hayat Bazen Tatlıdır gibi dizilerin kadrosunda yer aldı.

''Zalim İstanbul'' dizisinde Damla karakterine hayat veren Simay Barlas, asıl çıkışını Murat Yıldırım ile başrollerini paylaştığı Aziz dizisinde hayat verdiği Efnan karakteri ile sağladı.

Simay Barlas son olarak Star Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Ömer'in kadrosuna dahil oldu.



