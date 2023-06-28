MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ömer'in Süreyya'sı Simay Barlas bikinili pozlarını peş peşe paylaştı! Güzelliğiyle kendine hayran bıraktı

Ömer'in Süreyya'sı Simay Barlas bikinili pozlarını peş peşe paylaştı! Güzelliğiyle kendine hayran bıraktı

28.06.2023 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star Tv'nin sevilen dizisi Ömer'de hayat verdiği Süreyya karakteriyle büyük beğeni toplayan Simay Barlas, tatil sezonunu açtı. Güzelliği ve düzgün fiziği ile dikkat çeken ünlü isim bikinili pozlarını peş peşe paylaştı. Simay Barlas'ın son paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Ömer'in Süreyya'sı Simay Barlas bikinili pozlarını peş peşe paylaştı! Güzelliğiyle kendine hayran bıraktı

Başrollerini Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Merve Dizdar, Barış Falay, Onur Bilge, Serpil Gül, Gülçin Kültür Şahin, Muharrem Türkseven, Gamze Karaduman, Melike Güner ve Zerrin Sümer'in paylaştığı Ömer dizisinde Süreyya rolüne hayat veren Simay Barlas tatil pozlarıyla gündem oldu.

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim bu defa bikinili pozlarını peş peşe paylaştı. Düzgün fiziği ve güzelliğiyle dikkat çeken ünlü ismin son gönderisine beğeni ve yorum yağdı.

Simay Barlas

Ünlü oyuncunun güneş emojisiyle paylaştığı pozlarına sosyal meydada; 'Çok güzelsin', 'Deniz kızı sandım', 'Aşırı güzelsin', 'Sana bayılıyorum' gibi yorumlar yapıldı.

Simay Barlas 2

Simay Barlas, 17 Mayıs 1998 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümünden mezun olduktan sonra ekran projelerine dahil oldu.

Simay Barlas 3

İlk oyunculuk deneyimini ''Paramparça'' dizisnde canlandırdığı Öykü karakteri ile yaşayan Simay Barlas; Adı Efsane, Hayat Bazen Tatlıdır gibi dizilerin kadrosunda yer aldı.

Simay Barlas 4

''Zalim İstanbul'' dizisinde Damla karakterine hayat veren Simay Barlas, asıl çıkışını Murat Yıldırım ile başrollerini paylaştığı Aziz dizisinde hayat verdiği Efnan karakteri ile sağladı.

Simay Barlas 5

Simay Barlas son olarak Star Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Ömer'in kadrosuna dahil oldu.

Simay Barlas 6

Simay Barlas 9

Simay Barlas 8

Simay Barlas 7

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çarkıfelek'in hostesiydi... Özlem Yıldız öldü iddialarına yanıt geldiÇarkıfelek'in hostesiydi... Özlem Yıldız öldü iddialarına yanıt geldi
Güldür Güldür'ün Mesut'u nişanlandı! "Gelin kim?"Güldür Güldür'ün Mesut'u nişanlandı! "Gelin kim?"
Konserine yalnızca 8 kişi gelince sahneden inip...Konserine yalnızca 8 kişi gelince sahneden inip...
Anahtar Kelimeler:
Simay Barlas ömer duman karakteri

En Çok Okunan Haberler

Türkiye’nin en uzun babalık davası sona erdi! DNA testi ortaya çıkardı, 100 milyonluk servete ortak oldu…

Türkiye’nin en uzun babalık davası sona erdi! DNA testi ortaya çıkardı, 100 milyonluk servete ortak oldu…

Bağ-Kur SSK prim eşitlenmesi ile o kural kalkıyor

Bağ-Kur SSK prim eşitlenmesi ile o kural kalkıyor

Zorunlu trafik sigortası poliçelerine asgari ücret zammı!

Zorunlu trafik sigortası poliçelerine asgari ücret zammı!

Barış Alper Yılmaz, trafik kazası geçirdi!

Barış Alper Yılmaz, trafik kazası geçirdi!

Vergi dilimlerine düzenleme! Ekim ayında Meclis'e geliyor

Vergi dilimlerine düzenleme! Ekim ayında Meclis'e geliyor

Bayram sabahı peş peşe gelen ihbarlar ekipleri harekete geçirdi!

Bayram sabahı peş peşe gelen ihbarlar ekipleri harekete geçirdi!

Günün Videosu

Dede yadigarı otomobili 15 yıl sonra bulup yeniledi
Dede yadigarı otomobili 15 yıl sonra bulup yeniledi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Aylar sonra 'Bir daha asla' diyerek açıkladı

Aylar sonra 'Bir daha asla' diyerek açıkladı

Şık tasarımı ve kalitesiyle öne çıkan Herschel çantada 800 TL indirim

Şık tasarımı ve kalitesiyle öne çıkan Herschel çantada 800 TL indirim

Servet ödeyip boyunu uzattı! Yeni hali olay oldu

Servet ödeyip boyunu uzattı! Yeni hali olay oldu

İddialı dekoltesine "Acil silikon taktır" yazılınca...

İddialı dekoltesine "Acil silikon taktır" yazılınca...

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.