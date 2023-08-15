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Ömer'in yıldızı Selahattin Paşalı'nın aylık kazancı ortaya çıktı! Bölüm başı aldığı ücret ağızları açık bıraktı

15.08.2023 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Ömer'deki performansıyla çok beğenilen Selahattin Paşalı rol aldığı yapımlardaki başarısı ve yakışıklılığıyla dikkat çekiyor. Şimdilerde sezon finali arası veren dizinin 22 Ağustos'ta yeniden sete çıkması bekleniyor. Dizide Ömer karakterine hayat veren Selahattin Paşalı'nın aylık kazancı ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun bölüm başı aldığı ücret dudak uçuklattı.

Aşk 101 dizisiyle yakaladığı çıkışı Ömer dizisiyle taçlandıran ünlü oyuncu Selahattin Paşalı başarılı performansı ve karizmasıyla dikkat çekiyor. Dizideki performansıyla çok konuşulan ünlü oyuncu özel hayatıyla da zaman zaman gündem oluyor.

Gökçe Bahadır, Merve Dizdar ve Barış Falay gibi isimlerle başrolü paylaşan Selahattin Paşalı'nın yeni sezon öncesi aylık kazancı ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun diziden bölüm başı 100 bin TL aldığı iddia edildi.

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Bu rakam bazı kişiler tarafından astronomik bulunurken, bazı kişiler tarafından reytinglere bakıldığında normal bulundu.

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Paşalı, 2 Şubat 1990'da İzmir'de doğdu. İlk ve ortaokulu Bodrum'da bitirdi. 14 yaşında Darüşşafaka Spor Kulübü basketbol altyapısına transfer oldu. Altyapı boyunca takım kaptanlığı yaptı.

Selahattin Paşalı

Liseyi Bahçeşehir Kolejinde, lisans eğitimini Budapeşte'de Sanat Yönetimi okuyarak tamamladı. 25 yaşında İstanbul'a döndü ve Craft Atölye'de oyunculuk eğitimi aldı.

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Oyunculuk kariyerine ilk olarak 2017 yılında Show TV'de yayınlanmış olan Kalp Atışı adlı dizideki Alp Sungur rolüyle başladı. Ardından 2018 yılında Bir Umut Yeter dizisinde ve 2019 yılında Kanal D'de yayınlanmış olan Leke dizisinde oynadı.

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2020 yılında başrolde Halit Ergenç ve Ozan Güven'in olduğu Babil dizisiyle kariyerine devam etti. Aynı yıl Paşalı, Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizisinde Osman Demirkan karakterini canlandırarak geniş kitleler tarafından tanındı.

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2022 yılında yine Netflix'te yayınlanan Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinde Halit karakteriyle başrolde yer aldı.

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16 Nisan 2022 tarihinde bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Büşra Dilara Tümer ile Bodrum'da evlendi. 1 Temmuz 2022 tarihinde Leyla Pera ismini verdikleri kızları dünyaya geldi.


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