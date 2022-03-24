Ömür Gedik et zam geldiğini görünce... İlginç temenni tepki çekti

Yaptığı ilginç açıklamalarla zaman zaman gündeme gelen Ömür Gedik bu sefer ete zam geldikten sonra bir paylaşım yaptı. Et Ve Süt Kurumu, et fiyatlarında yüzde 48'lik bir zam yaptı. Bunun üzerine 1 kg kıymanın kilosu 56 liradan 83 liraya, 1 kg kuşbaşının fiyatı da 62,50 liradan 92 liraya çıktı. Bu karara tepkiler gelirken Ömür Gedik ise yine adından söz ettirecek bir yorumda bulundu.

Gedik, Twitter sayfasından yaptığı paylaşımda "Kırmızı et daha da pahalılansın, hayvanlar kurtulsun, insanlar daha sağlıklı olsun" ifadelerini kullandı.

Gedik'in paylaşımına sosyal medyadan tepki yağdı. Ömür Gedik'e "Ne alaka ablacım", "Sana inat kredi çekerim" yorumları yapıldı.

