Ömür Gedik'ten Ferhat Göçer-Yağmur Göçer açıklaması

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, geçtiğimiz günlerde Serdar Ortaç ile yeni çıkarttığı Düeti “Aşka Bağlan” hakkında konuşan Gedik, "Aşka bağlan çok güzel gidiyor klibimizde çok beğenildi zaten sağolsun Serdar bana uğurlu geldi. Hatta Ferhat da çok destek verdi bana o da çok beğendi. Ama en çok klipteki geyşa halimi beğendi şimdi acaba saçlarını siyaha boyatsan nasıl olur diyor" dedi.

"BABA-KIZ ARASINA KİMSE GİRMESİN"

Geçtiğimiz günlerde Ferhat Göçer ve kızı Yağmur arasında geçen gerginlik haberleri hakkında konuşan Gedik, "Ben bu konu hakkında konuşmayacağım ama şunları söyleyeyim; baba ile kız arasına kimse girmesin. Siz de, biz de... Kimse girmesin bence. Bu tarz ailevi meselelerin kendi aralarında çözüleceğine inanıyorum. Zaten bu yönde de bir yazılı açıklaması oldu Ferhat’ın" dedi.