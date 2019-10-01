Mynet Trend

Omurga metastaz tedavisinde yenilikler

Doç. Dr. Eren Erdem Doç. Dr. Eren Erdem
SAĞLIK  | 01.10.2019 15:18 | Son Güncelleme

Omurga metastazına sıklıkla meme, prostat, tiroid, akciğer ve böbrek kanserlerinde karşılaşılmaktadır. Girişimsel Nöroradyoloji Uzmanı Doç. Dr. Eren Erdem, hastaların yaşam kalitesini düşüren ve yoğun ağrılar sebep olan omurga metastaz tümörlerinin tedavisi hakkında bilgiler.

Omurga metastaz tedavisinde yenilikler

Omurga tümörleri, kemik, sinir ve yumuşak doku gibi kısımlarda gelişebilen tümörlerdir. Tümörler omurganın boyun, sırt, bel ve kuyruk sokumu gibi bölgelerine oluşabilmektedir. Organizmanın herhangi bir alanında meydana gelen bir tümörün başka bir alana sıçraması da sıklıkla görülen bir durumdur.

Omurga tümörlerinin büyük bir kısmı vücudun diğer organlarından yayılan metastazlardır ve sık karşılaşılan bir durumdur. Omurga metastazlarının çoğunluğu sırt ve bel kısmındaki omurga bölgesinde, daha seyrek olarak da boyun bölgesinde gözlemlenmektedir. Cerrahi teknolojideki gelişmeler, omurga metastazlarının tanı ve tedavilerinde de ilerleme sağlamıştır. Görüntüleme sistemleri sayesinde tedavilerde daha sistematik hareket edilebilmektedir.

BEL VE SIRT AĞRISINI HAFİFE ALMAYIN!

Omurga tümörleri büyüdükçe farklı semptomlara neden olabilmektedir. Tümörün belirtileri, omurga yapılarının zayıflamasından sonra artmaya başlayabilir. Tümörler, omurga yapısıyla birlikte sinir köklerine de bası yapabilmektedir. Tümörün tipine göre oluşabilecek belirtiler de değişebilmektedir. Ancak bel ve sırt ağrısı omurilik tümörlerinde yaygın bir erken belirti olarak karşımıza çıkmaktadır. Aynı zamanda tümör vücudunuzun diğer organlarını da etkisi altına alabilmektedir. Vücuda yayılan tümörlerle birlikte; kollarda ve bacaklarda kuvvetsizlik, göğüs bölgesinde olası uyuşmalar, yürüme zorlukları, mesane fonksiyon kayıpları ve kas zayıflığı gibi belirtiler oluşabilir. Bu gibi belirtilerin olması durumda tıbbi destek almak için uzman hekiminize danışmanız gerekmektedir.

TEDAVİDE YAŞ VE GENEL SAĞLIK DURUMU BELİRLEYİCİDİR

Omurga metastazlarında ilk tanının hasta muayenesidir. Hastanın muayenesi, ilaçlı manyetik rezonans, tomografi, PET scan gibi görüntüleme yöntemleriyle yapılabilmektedir. Yapılacak tetkikler sonrasında nasıl bir yol izleneceği belirlenebilmektedir. Omurga metastazlarına sıklıkla meme, prostat, tiroid, akciğer ve böbrek kanserlerinde karşılaşılmaktadır.

Metastazlarda kemoterapi, cerrahi, konvasiyonel radyoterapi veya radyocerrahi gibi tedavi yöntemlerine başvurulabilmektedir. Omurga metastazlarında ilk amaç ağrıları azaltmak ve nörolojik sorunları önlemektir. Aynı zamanda, omurga bütünlüğünü korumaktır. Tümör tedavileri yapılırken hastaların yaşları ve genel sağlık durumları, nasıl bir yol izleneceğini belirlemektedir.

TÜMÖRÜN BÜYÜKLÜĞÜNE GÖRE TEDAVİ ŞEKİL BELİRLENİYOR

Kanser hastalarının tedavisinde birçok disiplinin ve branş birlikte çalışmaktadır. Omurga metastazlarında kemoterapi tedavisi başvurulan bir yöntemdir. Burada amaç tümörün kitle hacmi azaltılarak omuriliğe yapılan baskı minimuma indirilebilir. Ancak bu durum tümörü ortadan kaldıramayabilir. İlaçlı tedavinin yanı sıra hastanın durumuna göre radyoterapi de uygulanabilmektedir. Eğer omurgada herhangi bir kırılma ya da kayma olmadıysa radyoterapi tedavi yöntemi olarak seçilebilir.

Bu noktada amaç ağrıyı ortadan kaldırmak ve var olan tümörü kontrol altına almaktır. Tümör tedavilerinde radyoterapi yapılırken yüksek dozda bir uygulama yapılmaz. Bunun nedeni, tümör etrafında bulunan sağlam dokuları korumaktır. Omurga metastazlarında hastanın yaşı ve genel sağlık durumuyla birlikte tümörün büyüklüğü de tedavi yönteminde belirleyicidir.

AĞRISIZ TEDAVİ MÜMKÜN

Yeni geliştirilen minimal invaziv yöntemler radyofrekans ablasyon ve kriyoterapi ile omurga metastazlarında olumlu gelişmeler sağlanabilmektedir. Radyofrekans ablasyon ve kriyoterapi, lezyona sırttan bir iğne ile girilip enerji verilerek tümörü ısıtıp ya da soğutarak yok eden, sonrasında çimento ile boşluk doldurularak sabitleyen ve ağrıyı anında geçiren yöntemlerdir.

Işın tedavisinden farklı olarak avantajı, ağrı kontrolünün kalıcı ve hızlı olmasıdır. Tedavi sonrası hasta ışın tedavisini de alabilir ve böylece başarı şansı artar. Bu yöntemler hem kemoterapinin hem de ışın tedavisinin etkisini artırmakta yani “sinerjik” etki yaratmaktadır.

Sağlıklı Günler Dilerim...

Doç. Dr. Eren Erdem

Girişimsel Nöroradyoloji Uzmanı

Sorularınız İçin:

Telefon: 0 507 608 44 77

İnternet sitesi: drerenerdem
Facebook: drerenerdemtr
Instagram: drerenerdemtr

Kemer'in gizemli dünyası sualtıseverlerin uğrak noktası Kemer'in gizemli dünyası sualtıseverlerin uğrak noktası
Uykusuzluk sorununu çözmek için ne yapmalı?Uykusuzluk sorununu çözmek için ne yapmalı?
Dikkat! Fotoğrafta gözleriniz kırmızı çıkmıyorsa... Dikkat! Fotoğrafta gözleriniz kırmızı çıkmıyorsa...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bel ağrısı sırt ağrısı

En Çok Okunan Trend Haberler

Yer: Metrobüs... Kadın ile erkek yolcu birbirine girdi

Yer: Metrobüs... Kadın ile erkek yolcu birbirine girdi

Durdurulamıyorlar! 'Derenin içinde de varlar'

Durdurulamıyorlar! 'Derenin içinde de varlar'

Kıraç'tan kendisine 'Cahilce' yorumu yapan Buket Aydın'a sert tepki

Kıraç'tan kendisine 'Cahilce' yorumu yapan Buket Aydın'a sert tepki

Kocasını öldürmüştü! İddianamedeki detaylar kan dondurdu

Kocasını öldürmüştü! İddianamedeki detaylar kan dondurdu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'Günden güne kötüye gidiyor' Yardım eli uzanmasını bekliyor

'Günden güne kötüye gidiyor' Yardım eli uzanmasını bekliyor

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meme kanseri belirtileri nelerdir? İşte 7 önemli meme kanseri belirtisi

Elinize kitle geliyorsa... Bu belirtiye dikkat!

Kalitesiz uyku neden olur? Uykusuzluk sorununu çözmek için ne yapmalı?

Uykusuzluk sorununu çözmek için ne yapmalı?

Fotoğrafta gözleriniz kırmızı çıkmıyorsa göz sağlığınızda bir sorun olabilir

Dikkat! Fotoğrafta gözleriniz kırmızı çıkmıyorsa...

Sinüs cerrahisinde teknolojik yenilikler! Sinüs ameliyatı nasıl yapılır?

Sinüs cerrahisinde teknolojik yenilikler

İdrar yolu enfeksiyonu nedir, idrar yolu enfeksiyonu neden olur, belirtileri nelerdir?

“Geçer” deyip geçmeyin!

Bel fıtığı operasyonlarında felç kalma riski yok!

Bel fıtığı operasyonlarında felç kalma riski var mı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.