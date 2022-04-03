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Ukrayna'nın konuştuğu üniversiteli genç kız! Bir haftada iki Rus jeti ve helikopter düşürdü

03.04.2022 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali devam ederken bölgeden birçok haber gelmeye devam ediyor. Bunlardan biri de genç bir savaşçı hakkında. Kimliği gizli tutulan 22 yaşındaki Ukraynalı genç bir kızın, ülkesine destek vermek için savaştığı ve bir hafta içinde iki Rus jeti ve bir helikopter düşürdüğü iddia edildi.

Ukrayna'nın konuştuğu üniversiteli genç kız! Bir haftada iki Rus jeti ve helikopter düşürdü

Rusya-Ukrayna savaşında hem yerel halktan hem de tüm dünyadan Ukrayna’ya destek veren birçok gönüllü asker oldu. Her yaştan ve her milletten binlerce insanın bu girişimi sosyal medyada her seferinde büyük yankı uyandırdı.

İKİ RUS JETİ VE HELİKOPTER DÜŞÜRDÜ

22 yaşındaki Ukraynalı genç bir kız da, geçen hafta savaş katılmak ve Ukrayna birliklerine çabalarında destek vermek üzere üniversiteden ayrıldığından bu yana, bir hafta içinde iki Rus jeti ve bir helikopteri düşürdü.

Kaynaklar, genç kızın özellikle Rus yapımı olan Igla karadan havaya füze rampasını ateşleme konusunda uzmanlaştığını söyledi. Genç kızın kimliği, Rus ajanlarının onu öldürmeye çalışacağı korkusuyla gizli tutuluyor.

RUSYA KONTROL EDEMİYOR

HELİ

Rusya-Ukrayna savaşında şu ana kadar toplamda en az 30 Rus uçağının imha edildiğine inanılıyor. Bir kaynak "Ukraynalılar karadan havaya füzeleri kullanmak konusunda çok başarılı oldular. Üç uçağı düşüren genç öğrenci, Rusya'nın havayı kontrol edememesinin nedenlerinden biri." dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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