Üslup eş anlamlısı nedir? Üslup kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Üslup kelimesinin kullanımı eski dönemlere dayanır. Arapçada "yol, yöntem, usul, tarz" anlamlarında kullanılan "uslūb" kelimesinden alıntıdır. Dilimizde de benzer bir anlamda kullanılmıştır. Zaman içerisinde medeniyetlerin birbirleri ile olan ilişkileri doğrultusunda dilimize kazandırılan üslup kelimesi dilimizde, yazılı ve sözlü olarak kullanılan önemli kelimelerden bir tanesi olarak karşımıza çıkar. Üslup kelimesinin anlamları şu şekildedir:

Anlatma, oluş, deyiş veya yapış biçimi

Bir sanatçıya, bir çağa veya bir ülkeye özgü teknik, renk, biçimlendirme ve söyleyiş özelliği

Sanatçının görüş, duyuş, anlayış ve anlatıştaki özelliği veya bir türün, bir çağın kendine özgü anlatış biçimi

Üslup kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Arapça kökenli olan üslup kelimesi zaman içerisinde dilimizde özellikle de edebiyat alanında önemli bir yere sahip olmuştur. Konuşma biçimini ve yazı biçimini tarif ederken kullanılan üslup kelimesinin birden fazla eş anlamlı kelimesi bulunur. Üslubun eş anlamlısı olan kelimeler:

Hava

Tarz

Biçem

Stil

Deyiş

Eş anlamlı kelime bakımından oldukça zengin olan üslup kelimesi yerine üslup kelimesinin eş anlamı olan kelimelerini kullanmak kelime çeşitliliğini artırırken aynı zamanda tekrara düşmekten kaçındırır.

Üslubun eş anlamlıları ile örnek cümleler

Üslup kelimesi Arapça kökenli olup alıntılanarak dilimize kazandırılan bir kelimedir. Üslup kelimesi eski bir kelime olmasının yanı sıra günlük yaşamda birçok alanda kullanılır. Üslup eş anlamlısı ile kullanılan cümlelere örnek verecek olursak: