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Üslup eş anlamlısı nedir? Üslup kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

13.12.2022 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kelimeler hayatımızda önemli bir yere sahip olmakla birlikte sosyal hayatta iletişimimizin doğru bir şekilde devam edebilmesi için gereklidir. Bazı kelimelerin birden fazla eş anlamlısı olup çeşit açısından oldukça zengindir. Bu kelimelerden birisi ise üslup kelimesidir. Köken olarak Arapça olan kelime dilimizde konuşma biçimi ve yazı dili olarak sıklıkla karşımıza çıkar. Eş anlamlılık durumu taşıyan ve Arapça kökenli olan üslup kelimesinin eş anlamı nedir?

Üslup eş anlamlısı nedir? Üslup kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Üslup kelimesinin kullanımı eski dönemlere dayanır. Arapçada "yol, yöntem, usul, tarz" anlamlarında kullanılan "uslūb" kelimesinden alıntıdır. Dilimizde de benzer bir anlamda kullanılmıştır. Zaman içerisinde medeniyetlerin birbirleri ile olan ilişkileri doğrultusunda dilimize kazandırılan üslup kelimesi dilimizde, yazılı ve sözlü olarak kullanılan önemli kelimelerden bir tanesi olarak karşımıza çıkar. Üslup kelimesinin anlamları şu şekildedir:

  • Anlatma, oluş, deyiş veya yapış biçimi
  • Bir sanatçıya, bir çağa veya bir ülkeye özgü teknik, renk, biçimlendirme ve söyleyiş özelliği
  • Sanatçının görüş, duyuş, anlayış ve anlatıştaki özelliği veya bir türün, bir çağın kendine özgü anlatış biçimi
Yalın eş anlamlısı nedir? Yalın eş anlamlısı nedir?

Üslup kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Arapça kökenli olan üslup kelimesi zaman içerisinde dilimizde özellikle de edebiyat alanında önemli bir yere sahip olmuştur. Konuşma biçimini ve yazı biçimini tarif ederken kullanılan üslup kelimesinin birden fazla eş anlamlı kelimesi bulunur. Üslubun eş anlamlısı olan kelimeler:

  • Hava
  • Tarz
  • Biçem
  • Stil
  • Deyiş

Eş anlamlı kelime bakımından oldukça zengin olan üslup kelimesi yerine üslup kelimesinin eş anlamı olan kelimelerini kullanmak kelime çeşitliliğini artırırken aynı zamanda tekrara düşmekten kaçındırır.

Türlü eş anlamlısı nedir? Türlü eş anlamlısı nedir?

Üslubun eş anlamlıları ile örnek cümleler

Üslup kelimesi Arapça kökenli olup alıntılanarak dilimize kazandırılan bir kelimedir. Üslup kelimesi eski bir kelime olmasının yanı sıra günlük yaşamda birçok alanda kullanılır. Üslup eş anlamlısı ile kullanılan cümlelere örnek verecek olursak:

  • Yazar, yıllar sonra kaleme aldığı eserinde şimdiye kadar yazmış olduğu stilin dışına çıkarak herkesi şaşırtan bir roman çıkarmış.
  • Bazı insanlar kendi tarzlarının dışında bir ifade ile karşılaştıklarında nasıl bir tepki vereceklerini bilemiyorlar.
  • Türk edebiyatında yazarlar dönemsel olarak biçemlerini değiştirdikleri için aralarında gerçekleşen çatışma sürekli olarak devam etmiştir.
  • Geçenlerde ilk defa kitabını okuduğum yazarın deyiş biçimi o kadar farklıydı ki şimdiye kadar okuduğum hiçbir yazara benzemiyordu.
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