Var eş anlamlısı nedir? Var kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Var kelimesi dilimizde en çok kullanılan ve en eski kelimelerden birisi olma özelliği taşır. Köken olarak bakıldığında belirli kaynaklarda Eski Türkçe "sahip olunan, mülk, var" anlamına gelen "bār" kelimesinden evrilmiştir. Türkçede yaşanan ön seste "b- > v-" değişimi sonucunda "var" hâlini almıştır. Var kelimesinin anlamları TDK'ye göre şu şekilde verilmiştir:

Mevcut, evrende veya düşüncede yer alan

Sahiplik bildiren olumlu ad cümlelerini kuran bir söz

Elde bulunan her şey

Var kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Eski Türkçe kökenli olan var kelimesi zaman içerisinde dilimizde önemli bir yere sahip olsa da eş anlam bakımından çok zengin bir kelime değildir. Günlük yaşamın içerisinde sıklıkla kullanılan bir kelimedir. Var kelimesiyle tam olarak aynı anlamda kullanılan bir kelime yoktur ancak benzer anlamda kullanılan bir kelime vardır. Var kelimesinin eş anlamı sayılabilecek sözcük:

Mevcut

Eş anlamlı kelime açısından oldukça kısır olan var kelimesi, bir şeyin var olduğunu belirtirken kullanılmasıyla en çok tercih edilen kelimelerden birisi olma niteliğine sahiptir. Mevcut kelimesi "var olan" anlamında da kullanılabilir ve bu anlam bağlamında "var" yerine kullanılabilir. Varın eş anlamlısı kelimeyle oluşturulan örnek cümlelerde herhangi bir anlam kaybı yaşanmaz.

Varın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Var kelimesi Eski Türkçe kökenli olup günümüze kadar farklı değişimler yaşayarak ulaşmıştır. Var kelimesi çok eski bir kelime olmasına karşın büyük kitleler tarafından sıklıkla kullanılan bir şeyin varlığını belirtirken sıklıkla telaffuz edilen bir kelimedir. Var eş anlamlısı kelimeyle örnek cümleler: