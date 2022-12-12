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Yüz karası eş anlamlısı nedir? Yüz karasının eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

12.12.2022 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüz karası kelimesi mecaz anlamda kullanılan ve genellikle olumsuz bir anlamda kullanılan birleşik kelimedir. Kalıplaşmış olan yüz karası ifadesi Türkçe kökenlidir. Yüz akı ifadesinin karşıtı olarak kullanılan yüz karası, utanılacak bir durumu ifade eder. Yüz karası ile aynı anlama gelen ve cümle içinde yüz karası yerine kullanılabilen bir ifade mevcuttur. Peki, yüz karası ifadesinin eş anlamı nedir?

Yüz karası eş anlamlısı nedir? Yüz karasının eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Yüz karası ifadesi "yüz" ve "kara" ifadelerinden oluşan birleşik kelimedir ve kalıplaşmıştır. Yüz karası mecaz anlamda kullanılmasının yanı sıra dilimizde uzun zamandır yer edinmiş bir ifadedir. Çoğunlukla olumsuz bir anlamda kullanılan yüz karası ifadesinin anlamı:

  • Utanılacak bir durum veya şey

Yüz karası ifadesi aynı zamanda "yüz karası olmak" deyiminde de kullanılan bir ifadedir. Yüz karası olmak deyimi de "utanılacak bir durum ortaya çıkmak" anlamına kullanılan bir ifadedir.

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Yüz karası kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Eş anlamlılık durumu farklı yazılan kelimeler arasında anlam birliği olması durumu olarak tanımlanabilir. Bazı kelimeler birbirinden farklı yazılsalar da aynı ya da benzer anlamları taşıyabilirler. Bu kelimeler eş anlamlı kelimeler olarak nitelendirilir ve bu kelimeler cümle içinde birbirleri yerine kullanılabilirler. Eş anlamlıların cümle içinde birbirleri yerine kullanılması herhangi bir anlatım bozukluğuna yol açmaz. Yüz karası kelimesinin eş anlamı olan bir kelime vardır. Yüz karasının eş anlamlısı olan kelime cümle içinde yüz karası yerine kullanılabilir ve bu kullanım hataya yol açmaz. Yüz karası eş anlamlısı kelime:

  • Yüz kiri

Yüz kiri de yüz karası gibi oluşturulmuş birleşik bir kelimedir. Yüz kiri kelimesi direkt olarak mecaz anlamda "yüz karası" olarak kullanılan bir ifadedir. Bu iki kelimenin cümle içinde birbirleri yerine kullanılması anlatım bozukluğuna yol açmaz.

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Yüz karasının eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yüz karasının eş anlamlısı olan yüz kiri kelimesiyle ilgili çeşitli örnek cümleler kurulabilir. Yüz karası kelimesinin eş anlamı olan kelimeyle örnek cümleler:

  • Ailesinin yüz kiri olarak yaşamak ona artık çok zor geliyordu.
  • Ne kadar zorluğa göğüs gerse de son yaşanılan durum yaman bir yüz kiriydi onun için.
  • Büyük bir yüz kiriyle meslek hayatına son verilmişti.
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