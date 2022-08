Ön lisans başarı puanı ÖSYM'den yapılan açıklama sonrası günün en çok araştırılan konu başlığı olarak öne çıkıyor. Sonuçların açıklanmasının ardından, ÖSYM AİS uygulamasından sınav sonucunu öğrenen kişilerin gündeminde tercih süreci var. Peki Ön lisans başarı puanı ne demek? DGS puanına ön lisans başarı puanı eklenir mi? İşte merak edilen soruların yanıtı...

DGS PUANINA ÖNLİSANS BAŞARI PUANI EKLENİR Mİ?

DGS puanına ön lisans puanının başarı puanının eklenip eklenmeyeceği sınav sonuçlarının erişime açılmasının ardından merak konusu oldu.

Dikey Geçiş Sınavı'na başvuran her aday için, bitirme yılı ve diploma notu dikkate alınarak Önlisans Başarı Puanı (ÖBP)olarak adlandırılan bir puan hesaplanır. ÖBP’lerin hesaplandığı dönemde mezun durumda olmayan adaylar için diploma notu yerine not ortalaması kullanılır. Adayların not ortalamaları önce 100’lük sisteme çevrilir. Ardından 0,8 ile çarpılır ve ÖBP puanı elde edilir.

Ön lisans akademik not ortalamaları (en yükseği 100, en düşüğü 50 olarak değerlendirilerek) 0,8 ile çarpılarak Önlisans Başarı Puanına (ÖBP) dönüştürülecektir. Böylece, 50 olan en düşük notun ÖBP değeri 40 olacak, en yüksek 100 olan notun da ÖBP değeri 80 olacaktır. 50’nin altında olan notlar 50 olarak değerlendirmeye alınacaktır. Bu şekilde hesaplanan Önlisans Başarı Puanı merkezî sınavdan alınan puana eklenerek adayın yerleştirme puanı hesaplanacaktır. Bütün not sistemleri doğru orantı kurularak, 100’lü not sistemine dönüştürülecektir.

ÖBP Hesaplamasına ilişkin örnek:

Mezuniyet notu 3.80

3.80 x 25 = 95 (4’lük sistemi 100 ‘lük sisteme dönüştürme)

95 x 0.8 = 76 ÖBP

DGS SONUÇ EKRANI

DGS sonuçları açıklandı. ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"03 Temmuz 2022 tarihinde uygulanan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavına (2022-DGS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 11 Ağustos 2022 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir."

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

DGS sonuçları belli oldu. Şimdi vatandaşlar tercih işlemlerinin yapılacağı tarihi merak ediyor.

DGS tercih işlemlerinin ne zaman yapılacağı ÖSYM tarafından henüz açıklanmadı.

Tercih döneminin 1 hafta sonra başlayacağı düşünülüyor.

