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  4. Ona kırmızı çok yakışıyor! Ada Masalı'nın yıldızı Ayça Ayşin Turan seksi elbisesiyle Instagram'ı salladı

Ona kırmızı çok yakışıyor! Ada Masalı'nın yıldızı Ayça Ayşin Turan seksi elbisesiyle Instagram'ı salladı

23.06.2021 18:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan, havalı paylaşımlarıyla Instagram'ı sallamaya devam ediyor. Son olarak, kırmızı elbisesiyle göz kamaştırdı.

Ona kırmızı çok yakışıyor! Ada Masalı'nın yıldızı Ayça Ayşin Turan seksi elbisesiyle Instagram'ı salladı

Son dönemin en başarılı genç oyuncuları arasında yer alan Ayça Ayşin Turan, sosyal medyaya ağırlık vermeye başladı. Rakipleri Hande Erçel ya da Demet Özdemir'in aksine sosyal medyada çok etkin olmayan ve gözden uzakta yaşamaya çalışan genç oyuncu, sadece yer aldığı başarılı projelerle gündeme geliyordu. 10 sene önce günlük dizi "Dinle Sevgili" ile sektöre adım atan Ayça Ayşin Turan, sevilen dizi "Karagül" sayesinde herkesin dikkatini çekti. Gerisi de çorap söküğü gibi geldi. Ayça Ayşin Turan o kadar sevildi ki, ilk Netflix Türkiye dizisi "Hakan: Muhafız"da Çağatay Ulusoy'la başrol oynayacak kadar popüler bir isim oldu. Daha sonra, "Zemheri" ve "Arıza" gibi iddialı dizilerde oynasa da umduğunu bulamadı. Şu sıralar, yeni başlayan "Ada Masalı" dizisinin Haziran'ı olarak yine izleyicileri kendine hayran bıraktı. Sosyal medyada daha sık paylaşım yapmaya başlayan ünlü oyuncu, seksi pozlarıyla hayranlarını mest etti.

Kırmızı elbisesi olay yarattı

Ayça Ayşin Turan

Art arda paylaştığı seksi pozlarla Instagram'ı sallayan Ayça Ayşin Turan, kırmızı elbisesiyle yine olay yarattı. Fotoğraf kısa sürede 300 binin üzerinde beğeni ve binlerce yorum alarak genç oyuncunun yüzünü güldürdü.


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Anahtar Kelimeler:
Ayça Ayşin Turan Ada Masalı dizisi
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