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Önce ailesine sırtını döndü, şimdi de bu! Prens Harry'den Kraliyet Ailesini kızdıracak karar

İngiliz basını, İngiltere Kralı III. Charles'ın oğlu Sussex Dükü Prens Harry'nin çocuklarının İngiltere pasaportu almaları konusunda aylardır yaşanan gecikmelerin ardından soyadını "Spencer" olarak değiştirmeyi değerlendirdiğini iddia etti.

Önce ailesine sırtını döndü, şimdi de bu! Prens Harry'den Kraliyet Ailesini kızdıracak karar
Begüm Özkaynak

Kraliyet Ailesiyle yaşadığı sorunların ardından 2020'de ABD'ye taşınan İngiltere Kralı III. Charles'ın oğlu Prens Harry'nin soyadını değiştirmeyi değerlendirdiği iddia edildi. İngiliz basınında yer alan haberlerde, Prens Harry'nin söz konusu değerlendirmeyi çocuklarının İngiltere pasaportu almaları konusunda aylardır yaşanan gecikmelerin ardından araştırmaya başladığı öne sürüldü.

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ANNESİNİN SOYADI OLAN 'SPENCER' İLE DEĞİŞTİRMEYİ DÜŞÜNÜYOR

Haberlerde, Prens Harry'nin söz konusu gecikmenin çocuklarının Sussex soyadını ve kraliyet unvanlarını kullanmaları nedeniyle kaynaklandığını düşündüğü ve bu nedenle soyadını annesi Prenses Diana'nın soyadı "Spencer" ile değiştirmeyi değerlendirdiği iddia edildi.

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SOYADINI DEĞİŞTİRMEMESİ TAVSİYE EDİLDİ

Prens Harry'nin bu konuda dayısı Charles Spencer ile görüştüğü aktarılan haberlerde, adı açıklanmayan bir kaynak, Charles Spencer'ın Prens Harry'e soyadını değiştirmemesini tavsiye ettiği belirtildi.

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BABASI KRAL CHARLES'IN KENDİSİYLE KONUŞMADIĞINI SÖYLEMİŞTİ

Prens Harry, 2020 yılında kraliyet görevlerinden istifa ederek eşi Meghan ve iki çocuğu Archie ve Lilibet ile birlikte ABD'nin California eyaletine taşınmıştı. Prens Harry, geçtiğimiz ay verdiği bir röportajda, ailesiyle uzlaşmak istediğini ancak babası Kral Charles'ın güvenlik meselesi yüzünden kendisiyle konuşmadığını ifade etmişti.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere Prenses Diana Prens Harry abd kraliyet ailesi
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