Önce ifşa ettiler sonra özür dilediler! "Biz çekmedik" |Kadir Ezildi’nin nişanlısının başı açık hallerini paylaşmışlardı

Kadir Ezildi ve nişanlısı son dönemde gündemden düşmüyordu. Söylemezsem Olmaz adlı magazin programında Kadir Ezildi’nin nişanlısı Gamze Türkmen’in başı açık hallerini ifşa etti.

"Bu görüntüler içeriden gizli çekiliyor" diyen Hande Sarıoğlu "Bu görüntülerin çekildiğinden Gamze'nin haberi var mı?" diye sordu. Didem Delen'se "Asıl bize gönderildiğinden haberi var mı?" diyerek tepki çekti.

Programa sert tepkiler gelirken Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen'den de konuyla ilgili sert açıklama geldi. Avukatı bir açıklama yaptı ve "Bu durum, Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde açık bir hak ihlalidir" denilerek, gerekli yasal işlemlerin başlatılacağı açıklandı.

Sosyal medya kullanıcıları, ifşa olarak adlandırılan bu fotoğrafa tepkilerini sürdürürken ifşa yapan programcılardan özür geldi. Ancak özür de bir garipti...

ÖZRÜ KABAHATİNDEN BÜYÜK...

Hande Sarıoğlu "Haberleriniz varsa bize iletebileceğiniz bir ihbar hattımız var. Gönderin yayınlayalım gerçi sizin gönderdiğiniz haberleri haber yaptığımız için tepki aldığımız doğrudur ama bunları biz çekmiyoruz siz bunları gönderiyorsunuz biz bunları haberleştiriyoruz" dedi.



Hande Sarıoğlu daha sonra ise "Yayınımızda Kadir Ezildi ve nişanlısı Gamze ile ilgili bir haber paylaştık. Bununla ilgili de bir yanlış anlaşılmayı gidermek istiyoruz. Şöyle ki dün biz programımızda Gamze Türkmen'in başı açık hallerini paylaştık ama bu görüntüleri biz çekmedik. Diğer sosyal mecralarda yayınlandığını bildiğimiz görüntüleri sizlerle paylaştık. Manevi bazı duyguları bildiğimizi iletmek isteriz. Bu konuyla ilgili de Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen'den özürlerimizi dileriz. Dikkatinizi çekmek isteriz ki bunu biz çekmedik bunlar bize akrabaları tarafından iletildi. Sevgili Gamze sen de arkadaşlarına dikkat et" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada bu özür de gündeme geldi ve bu anları duyanlar "Bu nasıl özür?", "Çıplak olsa onu da mı koyacaksınız?", "Özrü kabatinden büyük" yorumlarında bulundu