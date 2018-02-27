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Sırp basınından yeni iddia! Önce ihanet şimdi sözleşme!

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.02.2018 17:15 | Son Güncelleme

Mustafa Sandal ile Emina Jahovic için Sırp basınından yeni iddia… Evliliğin Jahovic’in ihaneti nedeniyle bittiğini öne süren Sırplar, şimdi de Musti’nin 2008’deki nikah öncesi eşine evililik sözleşmesi imzalattığını öne sürdü.

Sırp basınından yeni iddia! Önce ihanet şimdi sözleşme!

Başarılı popçu Mustafa Sandal ile 10 yıllık evliliğini bitirmeye karar veren Emina Jahovic'in ayrılığı hakkında ihanet dedikodusunu ortaya atan Sırp basınından önceki gün şok bir iddia daha geldi. Jahovic'in eski aşkı Marko Miskovic'e geri döndüğü için Musti ile evliliğinin bittiğini öne süren Sırp basını şimdi de ikilinin nikah masasına oturmadan önce evlilik sözleşmesi imzaladığını öne sürdü. Ünlü popçunun boşanırken Beykoz'daki 15 milyonluk evi Emina Jahovic'le iki oğluna bırakacağı iddia edilmişti.

YATI DA VAR KATI DA!
Ancak Musti'nin mal varlığı göz önünde bulundurulduğunda ünlü şarkıcının uyanıklığını konuşturduğu anlaşıldı. Verdiği konserler ve rol aldığı reklam filmleriyle servetine servet katan ünlü popçunun Göcek'te 700 bin euro (yaklaşık 3 milyon 250 bin TL) değerinde yazlık evle 2 milyon euro (yaklaşık 9 milyon 325 bin TL) değerinde yatı bulunuyor. Musti'nin kazandığı paranın büyük kısmını da gayrimenkule yatırdığı biliniyor. Türk Medeni Kanunu'na göre evlendikten sonra elde edilen mallar, boşanırken eşler arasında eşit olarak paylaşılıyor. Ancak Mustafa Sandal ile Emina Jahovic'in 2008 yılında evlilik sözleşmesi imzaladığı iddiası doğruysa çift boşanırken bu yasadan bağımsız olarak malları paylaşacak.

İkilinin evlilik sözleşmesi yaptığını öne süren Sırp basını, daha önce de Jahovic'in yasak aşk yaşadığı haberi manşetlerine taşımıştı. (Kaynak: takvim.com.tr)

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Anahtar Kelimeler:
mustafa sandal Emina Jahovic

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