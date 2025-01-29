Önce kaçmaya çalıştı sonra nöbet geçirdi! Sahibi tarafından zorbalanan robotun üzücü halleri sosyal medyaya damga vurdu...

Komik videoları ve ilgi çekici canlı yayınlarıyla tanınan popüler bir YouTuber ve yayıncı olan Kai Cenat, yeni robotuyla çektiği videoyla sosyal medyada viral oldu.

ZORBALADIKLARI ROBOTUN DEĞERİ 70 BİN DOLAR

Ünlü yayıncı açtığı canlı yayında, kamera karşısında arkadaşlarıyla beraber zorbaladığı, itip kaktığı robotun tepkisine şok oldu. 70 bin Dolar değerindeki dolar kaçarak uzaklaşmak istedi.

İTTİRDİ, KAKTIRDI, TEKMELEDİ...

Videoda yayıncıların robotu ittiği, onunla alay ettiği, hatta ilkinin onu tekmelediği görülüyor. Videoda robot, etrafta duran bazı kutulara itildikten hemen sonra kapıya doğru kaçarak kurtulmaya çalışıyor. Ancak yayıncı onu yakalıyor ve yerine sabitliyor. Bunun üzerine daha da çok zorbalanan robot sonunda nöbet geçirerek kelimenin tam anlamıyla bayılıyor.

'ROBOTLAR DÜNYAYI ELE GEÇİRİRSE SORUMLUSU SENSİN'

Video o zamandan beri çeşitli tepkiler aldı. Hatta yayıncının bazı takipçileri, gelecekte robotların dünyayı yönetirse bunun tek sorumlusunun Kai Cenat olacağına dair şaka bile yaptı.