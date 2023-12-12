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  4. Önce paylaştı, sonra sildi! Mal varlıklarına el konulan Özlem Öz'ün o videosu gündem oldu

Önce paylaştı, sonra sildi! Mal varlıklarına el konulan Özlem Öz'ün o videosu gündem oldu

12.12.2023 16:35 | Son Güncelleme:
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Kara para aklama ve vergi kaçırma soruşturması nedeniyle tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat’ın ardından gözler diğer sosyal medya fenomenlerine çevrildi. 600'den fazla fenomen soruşturmaya dahil edildi. Bu isimlerden biri Tayyar Öz ve Özlem Öz çifti oldu. Mal varlıklarına el konulan Özlem Öz son olarak sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla gündem oldu. Ünlü fenomen bir videosunu önce paylaştı sonra sildi...

Son dönemin en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Dilan Polat ve Engin Polat’ın tutuklanmasının ardından gözler diğer sosyal medya fenomenlerine çevrildi.

Dilan Polat’ın 2019 yılında çektiği ve "Şampiyonlar Ligi" olarak isimlendirdiği fotoğrafta yer alan tüm fenomenler hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlattı. Bu isimlerden biri de 'Tayyargil' olarak anılan Özlem Öz ve Tayyar Öz çifti oldu.

ÖZLEM ÖZ 2

Haklarında 5 ayrı suçtan soruşturma başatılan Özlem Öz ve Tayyar Öz'ün mal varlıklarına el konulmuş ve şirketlerine kayyım atanmıştı. Özlem Öz son olarak sosyal medya üzerinden paylaştığı bir video ile gündem oldu.

özlem öz

  1. Sayfa'da yer alan habere göre; ünlü fenomen yemek yaptığı anları takipçileriyle önce paylaştı sonra sildi. Instagram hesabından ıspanaklı salata tarifi veren Özlem Öz videonun sonuna doğru sıkılınca 'Tamam' diyerek videoyu yarıda kesti.

özlem öz paylaşım

Özlem Öz'ün önce paylaştığı sonra sildiği bu videosu ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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Özlem Öz Tayyar Öz sosyal medya
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