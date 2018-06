Leonardo DiCaprio, 'Once Upon a Time In Hollywood' filminde başrolü paylaştığı Brad Pitt ile çekildiği kareyi instagram'da "İlk bakış" notuyla paylaştı.

Yönetmenliğini Quentin Tarantino'nun üstlendiği filmde; DiCaprio ve Pitt'in yanı sıra Margot Robbie, Al Pacino, Dakota Faning, Kurt Russell, Damian Lewis, Burt Raynolds, Emilie Hirsch, Tim Roth ve James Marsden rol alıyor.

Hikayesi 1969 yılında geçen film, 9 Ağustos 2019 tarihinde vizyona girecek.