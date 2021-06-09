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  4. Ondan uzak duramıyor! Özlem dolu mesaj Demet Akalın'ı çok şaşırttı

Ondan uzak duramıyor! Özlem dolu mesaj Demet Akalın'ı çok şaşırttı

09.06.2021 18:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, geçen hafta ABD turnesine çıktı. New York ve Miami konserleri çok güzel geçen ve bir yandan tatil yapan ünlü şarkıcı, tuhaf bir özlem mesajı aldı.

Ondan uzak duramıyor! Özlem dolu mesaj Demet Akalın'ı çok şaşırttı

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, yakın arkadaşı Alişan ile birlikte sunduğu "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" programının bitişinin hüznünü yaşıyordu. Programın bittiği gün yerlerine Seda Sayan'ın geçeceğini öğrenen Demet Akalın, "Cenaze evine davulla gidilmez." diyerek Seda Sayan'a sitem dolu mesajlar attı. İkili, Instagram'da büyük bir kavgaya tutuşacak gibi görünüyordu ama araya mesafeler girdi. Çünkü Demet Akalın sunduğu program biter bitmez ABD turnesine çıktı ve çok sevdiği sahnelere döndü. Son dönemde sürekli restoranların açılması ve konserlerin başlaması çağrısında bulunan ünlü şarkıcı, umduğunu bulamayınca ABD'nin yolunu tutmuş gibi görünüyor. Bir yandan konser verip bir yandan tatil yapan Demet Akalın, kızı Hira'ya duyduğu özlemle ilgili sık sık paylaşım yapıyor. Ama boşandığı ve bir süre sonra barışıp birlikte yaşamaya başladığı Okan Kurt'la ilgili tek söz etmiyordu, ta ki düne kadar.

"Aaaa biri beni özlemiş"

Okan Kurt Demet Akalın

Okan Kurt, hayat arkadaşı Demet Akalın'dan kısa süre de olsa ayrı kalmaya dayanamadı. Aile dostları Alişan'ın "Özlemiştir" şarkısını paylaşan ve Demet Akalın'ı etiketleyen Okan Kurt'a yanıt gecikmedi.

Demet Akalın Okan Kurt

"Aaa, birileri beni özlemiş." diyen Demet Akalın, romantik bir tepki vermese de Okan Kurt'u karşılıksız bırakmadı.

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Demet Akalın
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