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ÖNDER Türk Müziği Gençlik Korosu Üsküdar'da konser verdi

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 20.12.2019 17:10 | Son Güncelleme

ÖNDER Türk Müziği Gençlik Korosu Üsküdar'da konser verdi

İSTANBUL (AA) - Üsküdar Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden oluşan ÖNDER Türk Müziği Gençlik Korosu, Üsküdar Gençlik Merkezi'nde sahne aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ÖNDER İmam Hatipliler Derneği iş birliğiyle düzenlenen Türk Müziği Gençlik Korosu İstanbul konserine, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Tayfur Esen ve Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Hamdi Kocakaya'nın yanı sıra çok sayıda müziksever katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte konuşan Üsküdar Kaymakamı Demiryürek, gençlerin imkan ve ortam bulduklarında içlerindeki cevheri ortaya çıkarabileceklerini belirterek, "Bireysel bir organizasyondan ziyade böylesine geniş çaplı bir müzik topluluğunun var olması çok manidar. Bu işi başarıyla yürüten herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu çocukların Üsküdar'da yetişmesini de ayrıca manidar buluyorum." dedi.

Demiryürek, Üsküdar'ın musiki anlamında kadim kuruluşlara ev sahipliği yaptığına dikkati çekerek, bu okullardan yetişen gençlerin Türk kültürüne ve musikisine çok büyük hizmetlerde bulunacağına inandığını söyledi.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Tayfur Esen ise gençlerin sanatla kendisini geliştirmesi ve ifade etmesinin önemine işaret ederek, "Bugün burada kendilerini müzik noktasında geliştiren çok değerli öğrencilerimiz var. Ben onları hem akademik hayatlarını sürdürürken hem de müzik hayatları boyunca verecekleri mücadelede bu noktaya geldiklerini için tebrik ediyorum." diye konuştu.

- "Yurt içinde ve dışında konserler verdik"

ÖNDER Türk Müziği Gençlik Korosu şeflerinden müzik öğretmeni Osman Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Üsküdar Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin geleneksel sanatlar alanında bir proje okul olduğunu anlattı.

Yıldız, öğrencilerin müzik alanında bu seviyelere gelmesi için çok yoğun çaba ve emek gerektiğini anlatarak, "Okulumuzda öğrencilere halk müziği, dini musiki, ezgi, marş gibi bütün repertuvarı geniş bir şekilde öğretmeye çalışıyoruz. Okuldan mezun olan bütün öğrencilerimizin mutlaka bir enstrüman çalmayı öğrenmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

ÖNDER Türk Müziği Gençlik Korosu'nun geçen sene turneye başladığını belirten Yıldız, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Mersin, Antalya, Kayseri, Çorum, Trabzon ve Ordu'da, yurt dışında da Makedonya ve Kosova'da konserler verdiklerini dile getirdi.

Koro şeflerinden Hüseyin Suiçmez ise öğrencilere tasavvuf ve sanat musikisi alanında eğitim verdiğini aktararak, projeye emek veren Üsküdar Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Ali Alpsar, okulun müdürü Hamdi Kocakaya ve Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz'a teşekkürlerini iletti.

- Müzik topluluğu 37 kişiden oluşuyor

Musiki projesi uygulayan İstanbul Üsküdar Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, 4 yıldır müzik eğitimi alıyor. 37 kişiden oluşan ÖNDER Türk Müziği Gençlik Korosu müzik topluluğunda sazende, solist ve koro ekibinin yer alıyor.

Koro, aralarında "Kalksam ve Dirilsem", "Şehit Tahtında", "Çalın Davulları Çaydan Aşağıya", "Yalan Dünya", "Bir Kızıl Goncaya Benzer Dudağın", "Fikrimin İnce Gülü", "Uzun İnce Bir Yoldayım" gibi Türk müziği, tasavvuf müziği ve türkülerin bulunduğu 18 parçayı seslendirdi.

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