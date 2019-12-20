ÖNDER Türk Müziği Gençlik Korosu Üsküdar'da konser verdi

İSTANBUL (AA) - Üsküdar Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden oluşan ÖNDER Türk Müziği Gençlik Korosu, Üsküdar Gençlik Merkezi'nde sahne aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ÖNDER İmam Hatipliler Derneği iş birliğiyle düzenlenen Türk Müziği Gençlik Korosu İstanbul konserine, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Tayfur Esen ve Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Hamdi Kocakaya'nın yanı sıra çok sayıda müziksever katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte konuşan Üsküdar Kaymakamı Demiryürek, gençlerin imkan ve ortam bulduklarında içlerindeki cevheri ortaya çıkarabileceklerini belirterek, "Bireysel bir organizasyondan ziyade böylesine geniş çaplı bir müzik topluluğunun var olması çok manidar. Bu işi başarıyla yürüten herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu çocukların Üsküdar'da yetişmesini de ayrıca manidar buluyorum." dedi.

Demiryürek, Üsküdar'ın musiki anlamında kadim kuruluşlara ev sahipliği yaptığına dikkati çekerek, bu okullardan yetişen gençlerin Türk kültürüne ve musikisine çok büyük hizmetlerde bulunacağına inandığını söyledi.