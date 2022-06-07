Onlar soyundu, halk ikiye bölündü! Hayır için 'çırılçıplak' bisiklet sürdüler

Jubilee hafta sonu kutlamaları esnasında iki kişilik bir bisikletle çıplak halde seyahat eden bir çift, yoğun bir şehir merkezinden geçerken kameralara el salladı. Çıplak çiftin yanından geçen bir arabanın yolcu koltuğunda oturan Sharon Rimmer, bu tuhaf görüntüyü videoya almayı başardı. Paylaştığı görüntüler kafaları karıştı ve görüş ayrılıklarına yol açtı.

HAYIR İÇİN

Rimmer "Dün gece saat 19.15'te Lord Street'in aşağısında Southport şehir merkezinden geçiyorduk. Onlara ne yaptıklarını sormak için yavaşladık ve hayır için Land's End'den John o'Groats'a bisikletle gittiklerini söylediler." diye anlattı.

NATÜRİSTLERDİ

Hem doğanın kendini koruyabileceği bir noktaya erişmesi için ekosistemleri restore etmek üzerine çalışan Yeniden Yabani Britanya için, hem de ruh sağlığı alanında çalışan yardım kuruluşu MIND için para toplamak amacıyla bu yolculuğa çıkmışlardı. İkili zaten, ülke çapında yeniden vahşileşmeyi teşvik eden bir natürist grubun üyeleriydi.

İKİYE BÖLÜNDÜLER

Bu hareketleri iyi bir amaç için olsa da, yerel halk kamusal çıplaklıkları konusunda ikiye bölündü. Kimileri çıplaklığa gerek olmadığını ve teşhircilikten tutuklanmaları gerektiğini savunurken kimileri de hayır işi için aldıkları bu aksiyonu takdir etti ve insanları geri kafalılıkla eleştirdi.

