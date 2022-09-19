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  4. Onlarca çalışan mail kutularını açınca şaşkına döndü! ''Ödememi istiyorsan ne yapman gerektiğini biliyorsun''

Onlarca çalışan mail kutularını açınca şaşkına döndü! ''Ödememi istiyorsan ne yapman gerektiğini biliyorsun''

19.09.2022 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çalıştığı firmadan garip bir e-posta alan bir personel, yaşadığı ilginç olayı sosyal medya platformu Reddit'te paylaştı. Çalışanlara zaman çizelgelerini teslim etmelerini hatırlatmak için gönderilen e-posta karşısında dehşete düşen öfkeli çalışanın paylaştığı ekran görüntüsü sosyal medyada hızla yayıldı.

Onlarca çalışan mail kutularını açınca şaşkına döndü! ''Ödememi istiyorsan ne yapman gerektiğini biliyorsun''

Bir şirketin tüm personeline gönderdiği e-postada “Eğer ödeme istiyorsan ne yapman gerektiğini biliyorsun” sloganının yazılı olduğu bir görsel ekliydi. Burada bir sorun yoktu ancak görselde Ohio doğumlu bir yetişkin film yıldızı olan Elsa Jean'in bir erkekle oral yolla cinsel ilişkiye girdiği anları gösteren bir kare mevcuttu.

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YALAN DEĞİLDİ

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Birçok kullanıcı, gördükleri şeye inanmadı ve bunun sahte olduğunu iddia etti. Ancak görüntüyü yayınlayan Reddit kullanıcısı Nitro Mike, “Keşke sana yalan söylüyor olsaydım” diyerek tamamen gerçek olduğuna dair güvence verdi.

HİÇBİR ŞEY OLMADI

Diğer Reddit kullanıcıları, postayı gönderen kişinin başının belaya girip girmediğini, görevden alınma veya şirketten uzaklaştırılma gibi şeylere maruz kalıp kalmadığını sordu. Ama Nitro Mikeböyle bir şey olmadığını, sadece bir özür e-postası gönderildiğini söyledi.

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''NE OLDUĞUNUN FARKINDA OLMAYABİLİR''

Birçok kullanıcı durumu oldukça uygunsuz buldu ve bunun bir cinsel taciz olduğunu sürerek dava edilmesi gerektiğini savundular. Bazıları ise bunun ne olduğundan emin olmadan atılmış bir e-posta olabileceğini savundu ve “Resmin içeriğini anlamayan ve sadece size bakan bir kadının fotoğrafı olduğunu düşünen yaşlı bir bayan bile olabilir” diyerek fikirlerini savundular.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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