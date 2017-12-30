MAGAZİN

Onları kimse istemiyor!

MAGAZİN HABERLERİ | 30.12.2017 12:54 | Son Güncelleme 3 saat önce

Geçen yaz Bodrum’da öz yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı ile teknede öpüşürken yakalanan Murat Başoğlu ve bu durumu kabullenen eşi Hande Bermek'i arkadaşları veto etti. Hala aynı evde yaşamaya devam eden çifti yılbaşı kutlamasına hiçbir arkadaşı davet etmedi.

Onları kimse istemiyor!

Cumartesi Postası, "Yerin kulağı var" köşesinin haberine göre Murat Başoğlu ve Hande Bermek'i arkadaşları veto etti. Hiçbir arkadaşı çifti yılbaşı davetine kabul etmedi.

YENİ YILA BAŞBAŞA BODRUM'DA GİRECEKLER
Geçen yaz Bodrum’da öz yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı ile teknede öpüşürken yakalanan Murat Başoğlu’nu, eşi Hande Bermek 11 Eylül’de boşamıştı. Aynı evde yaşamaya devam eden çifti yılbaşı kutlamasına hiçbir arkadaşı davet etmediği konuşuluyor. Yurtdışına çıkma yasağı olan Murat Başoğlu, yeni yıla boşandığı eşi Hande Bermek ile Bodrum Gündoğan’daki evlerinde baş başa girecek.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Burcu Başoğlu Kabadayı murat başoğlu hande bermek

En Çok Okunan Haberler

İran patladı! Dalga dalga yayılıyor

İran patladı! Dalga dalga yayılıyor

Sezen Aksu ve Muazzez Abacı'dan Kerimcan vetosu

Sezen Aksu ve Muazzez Abacı'dan Kerimcan vetosu

İşte Erdoğan’ın özel kol saati! Eşi benzeri yok

İşte Erdoğan’ın özel kol saati! Eşi benzeri yok

Altın Kelebek ödülü geri alınan Enes Batur'dan açıklama

Altın Kelebek ödülü geri alınan Enes Batur'dan açıklama

Arka Sokaklar'da Hüsnü Komiser ve Tekin'in ağlatan sahnesi!

Arka Sokaklar'da Hüsnü Komiser ve Tekin'in ağlatan sahnesi!

Bomba iddia! Erdoğan'ın üzülmesinin sebebi...

Bomba iddia! Erdoğan'ın üzülmesinin sebebi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Seren Serengil - Hande Yener kavgasına Yeşim Salkım da katıldı!

Seren Serengil - Hande Yener kavgasına Yeşim Salkım da katıldı!

Emre Çolak gazetecileri tehdit etti

Emre Çolak gazetecileri tehdit etti

Kenan Doğulu: 'Yılbaşını evde geçiren erkekler etek giysin'

Kenan Doğulu: 'Yılbaşını evde geçiren erkekler etek giysin'

Alişan cimri değilmiş! Çünkü...

Alişan cimri değilmiş! Çünkü...

Hande Erçel'den Murat Dalkılıç'a 'Merve Boluğur' baskısı!

Hande Erçel'den Murat Dalkılıç'a 'Merve Boluğur' baskısı!

Saçlarını kazıtan Sıla yeni imajıyla şaşırttı!

Saçlarını kazıtan Sıla yeni imajıyla şaşırttı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.