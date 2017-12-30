Onları kimse istemiyor!

Cumartesi Postası, "Yerin kulağı var" köşesinin haberine göre Murat Başoğlu ve Hande Bermek'i arkadaşları veto etti. Hiçbir arkadaşı çifti yılbaşı davetine kabul etmedi.

YENİ YILA BAŞBAŞA BODRUM'DA GİRECEKLER

Geçen yaz Bodrum’da öz yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı ile teknede öpüşürken yakalanan Murat Başoğlu’nu, eşi Hande Bermek 11 Eylül’de boşamıştı. Aynı evde yaşamaya devam eden çifti yılbaşı kutlamasına hiçbir arkadaşı davet etmediği konuşuluyor. Yurtdışına çıkma yasağı olan Murat Başoğlu, yeni yıla boşandığı eşi Hande Bermek ile Bodrum Gündoğan’daki evlerinde baş başa girecek.