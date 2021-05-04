Online mülakatta nelere dikkat edilmeli?

Hemen hemen herkes kariyerinde başarıya ulaşmak, sevdiği bir alanda ve pozisyonda çalışmak, hayatına güzel olanaklar sağlamak ister. Bunun için öncelikle işe alım mülakatından başarı ile geçmek gerekir. Günümüzde teknolojinin hayatımızda olması iş mülakatlarını da etkiledi. Gerek zaman kaybını engellemek, gerekse koronavirüs pandemisinde tedbir amaçlı, yüz yüze mülakatların yerini online mülakatlar aldı. Hayatımıza yeni yeni giren online görüşmelerde nelere dikkat edilmeli? Mülakatta başarılı olabilmek için 7 altın kuralı sizin için derledik.

1- ÖN HAZIRLIK YAPIN

Başvuru yaptığınız firma hakkında ön araştırma yapın, sektördeki yeri, vizyonu gibi konular hakkında bilgiler edinin. Mülakatı yapacak kişi hakkında yapacağınız ufak bir ön araştırma size güçlü bir iletişim olarak geri dönecektir.

2- TEKNİK SORUNLARI KONTROL ALTINA ALIN

Online görüşmeye istediğiniz yerden bağlanabilirsiniz. Öncelikle bilgisayarınızın ses ve görüntü konusunda sorun çıkarmayacağından emin olun. Görüşme sırasında yaşanacak teknik sorunlar sizin zamanınızdan çalacaktır.

3- SADE BİR ARKA FON OLUŞTURUN

Görüşme yapacağınız kişinin size yoğunlaşması için bulunduğunuz ortam çok önemlidir. Mümkünse arkanızda düz bir duvar veya perde ile tek bir fon oluşturmanız sizin daha net algılanmanızı sağlayacaktır.