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Online mülakatta nelere dikkat edilmeli?

Elif Yaman Elif Yaman
04.05.2021 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çalışmak, üretmek, verimli olduğunu hissetmek ve bunun sonucunda hayatını idame ettirecek bir gelir elde etmek çağımızın gerekliliğidir. Yapılan işte başarıya ulaşmak için öncelikle inanmak ve kendine güvenmek gerekir.

Online mülakatta nelere dikkat edilmeli?

Hemen hemen herkes kariyerinde başarıya ulaşmak, sevdiği bir alanda ve pozisyonda çalışmak, hayatına güzel olanaklar sağlamak ister. Bunun için öncelikle işe alım mülakatından başarı ile geçmek gerekir. Günümüzde teknolojinin hayatımızda olması iş mülakatlarını da etkiledi. Gerek zaman kaybını engellemek, gerekse koronavirüs pandemisinde tedbir amaçlı, yüz yüze mülakatların yerini online mülakatlar aldı. Hayatımıza yeni yeni giren online görüşmelerde nelere dikkat edilmeli? Mülakatta başarılı olabilmek için 7 altın kuralı sizin için derledik.

1- ÖN HAZIRLIK YAPIN

Başvuru yaptığınız firma hakkında ön araştırma yapın, sektördeki yeri, vizyonu gibi konular hakkında bilgiler edinin. Mülakatı yapacak kişi hakkında yapacağınız ufak bir ön araştırma size güçlü bir iletişim olarak geri dönecektir.

2- TEKNİK SORUNLARI KONTROL ALTINA ALIN

Online görüşmeye istediğiniz yerden bağlanabilirsiniz. Öncelikle bilgisayarınızın ses ve görüntü konusunda sorun çıkarmayacağından emin olun. Görüşme sırasında yaşanacak teknik sorunlar sizin zamanınızdan çalacaktır.

3- SADE BİR ARKA FON OLUŞTURUN

Görüşme yapacağınız kişinin size yoğunlaşması için bulunduğunuz ortam çok önemlidir. Mümkünse arkanızda düz bir duvar veya perde ile tek bir fon oluşturmanız sizin daha net algılanmanızı sağlayacaktır.

4- SESSİZ BİR ORTAM SAĞLAYIN

Bulunduğunuz yerin sessiz olmasına özen gösterin. Hiç kimse, dikkatini bölen bir ortamda kendisini doğru ifade edemez. Özellikle dışarıdan gelen sesleri azaltmak amacıyla pencereleri kapatmak doğru bir hareket olacaktır.

5- MÜLAKAT SAATİNE DİKKAT!

Görüşme saatinden yaklaşık 15 dakika önce hazır olun, böylece hem ses ve görüntü kontrolünü yapabilir hem de önemli başlıkların üzerinden geçebilirsiniz. Olabilecek öksürük krizlerine karşı yanınıza bir bardak su bulundurmayı unutmayın.

6- BAKIMLI OLUN

Online görüşmelerde hazırlıklı görünmek çok önemlidir. Saçınızı taramanız, kadınlarda hafif bir makyaj, erkeklerde düzgün duran sakal sizi daha özenli gösterecektir. Evde olsanız bile giyeceğiniz tek renk bir gömlek veya bluz size şıklık katacaktır.

7- GÜLÜMSEYİN

Pozitif düşünmenin gücüne inanın, insanlar pozitif duyguların içinde kendilerini daha doğru ifade ederler. Kelimeleri doğru seçerek kuracağınız cümleler ile iyi bir izlenim bırakabileceğinizi unutmayın.

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