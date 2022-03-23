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OnlyFans fenomenin zor anları! Çıplak görüntülerini ailesine göstermekle tehdit edildi

23.03.2022 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

OnlyFans fenomeni Annie Knight, bir abonesinin kendisini kandırarak çıplak görüntülerini kaydettiğini ve ailesine göndermekle kendisini tehdit ettiğini itiraf etti.

OnlyFans fenomenin zor anları! Çıplak görüntülerini ailesine göstermekle tehdit edildi

OnlyFans fenomeni Annie Knight, sosyal medyadan yaşadığı ilginç bir durumu anlattı. İç çamaşırı modellemesi için kendisine para teklif eden bir abonesinin isteğini kabul ettiğini dile getiren Knight, 15 dakikalık bir görüntülü görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi. Görüşme sırasında iç çamaşırlarını ve elbiselerini denemesi için 2 bin dolar (yaklaşık 29 bin TL) teklif edildiğini ifade eden Knight, dolandırıcının görüntüleri ailesine vermekle tehdit etmesi üzerine şaşkına döndüğünü anlattı.

“NEREYE KOYDUĞUN UMRUMDA DEĞİL”

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Avustralya’nın Brisbane şehrinde yaşayan 25 yaşındaki OnlyFans fenomeni, 7Life programına katılarak yaşadığı dolandırıcılık hikayesini anlattı. Knight, “Kıyafetlerimi çıkarmamı ve kamerda kendime dokunmamı istedi. Bşalangıçta çıplak olmayacağımı ve rahat hissetmediğim hiçbir şeyi yapmamı istemediğini söylemişti. Teklifini reddedince bana kayıt yaptığını ve söylediklerini yerine getirmezsem videoyu tüm arkadaşlarıma ve aileme göndereceğini söyledi” dedi.

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Adamın tepkisinden sonra kendisine şantaj yapmasına izin vermediğini dile getiren Knight, cevap olarak ise “Nereye koyduğun umrumda değil ama bu durum yasadışı. Bir yerlere görüntülerimi eklersen hapse girersin” dediğini anlattı.

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“GENÇ KADINLARI UYARMAK İSTİYORUM”

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Onlyfans fenomeni adamı görüntülü görüşme bittikten sonra polise ihbar ettiğini dile getirdi. Kadınların benzer bir durumla karşılaşmasını önlemek istediğini ifade eden Knight, “Diğer kadınları özellikle de bunun hızlı para kazanmanın bir yolu olduğuna kolayca ikna olabilecek genç kadınları uyarmak istiyorum. Ne yazık ki bu durum çok sık oluyor. Erkeklerin bunu yapmasını önleyemesek bile kadınların farkındalıklarını arttırabiliriz” diye konuştu.

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