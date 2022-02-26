OnlyFans modelinin ‘cinsellikten utanıyordum’ itirafı olay oldu! Şimdi servet kazanıyor

Marisol Yotta, sadece 3 yıl içinde katı Katolik kurallardan vazgeçerek bir OnlyFans modeline dönüşümünü anlattı. Çocukluğundan beri cinsellikten utandığını ve sert Katolik kurallarıyla büyütüldüğünü anlatan Yotta, sosyal medyada içerik üretmeye başladıktan sonra ruhsal olarak bambaşka bir insana dönüştüğünü ifade etti. İş insanı eşi Bastian Yotta ile evlendikten sonra hayatı kökünden değişen Yotta, OnlyFans hesabı kurarak seksi pozlarını satmaya başladı. Aylık geliri milyonlarca sterline ulaşan kadın, kararından bir an olsun pişmanlık duymadığını belirtti.

SOSYAL MEDYA DEĞİŞİMİNİ TETİKLEDİ

Çocukluk dönemindeki hayatına ilişkin açıklamalar yapan Yotta, “Katolik olarak yetiştirildim. Aile odaklı bir ortamda büyüdüm. Her gün birlikte kahvaltı yapardık. Cumartesi akşamları ayine gider, pazar günü ise geniş ailemle yemek yemek ve oyun oynamak için büyükannemin evinde buluşurduk. Bir Katolik olarak cinsellik konusunda biraz suçluluk ve utanca sahiptim. Mastürbasyon ve evlilik öncesi cinsellik gibi detaylar hayatımda mümkün değildi” dedi.

Sosyal medyayla tanıştıktan sonra kariyerini bu yöne ilerletmek istediğini fark ettiğini söyleyen Yotta, dış görünüşünde de değişiklik yapmak istedi. Sosyal medya hesabından 3 yıl içinde değişimi takipçilerine gösteren Yotta, göğüs, burun ve kalça estetiği olduğunu söyledi. Yotta’nın ilk ve estetik ameliyatlarından sonraki halini gören takipçileri şaşkınlıklarını gizleyemedi.



