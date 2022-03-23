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Onu bir de Instagram'da görün! Hande Baladın bikinili pozlarıyla yaktı geçti!

23.03.2022 12:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı'ndaki başarılarıyla iz bırakan Hande Baladın, saha dışındaki yaşamıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Sosyal medyada epey aktif olan Hande Baladın, paylaşımlarıyla takipçilerini büyülüyor.

Onu bir de Instagram'da görün! Hande Baladın bikinili pozlarıyla yaktı geçti!

2014 yılından beri Eczacıbaşı Spor Kulübü'nde forma terleten başarılı voleybolcu Hande Baladın, yalnızca kabiliyetiyle değil, duru güzelliğiyle de büyük beğeni topluyor. Hande Baladın'ın Instagram paylaşımlarına yorum ve beğeni yağıyor.

1997 yılında Kütahya'da dünyaya gelen Hande Baladın, Eczacıbaşı Spor Kulübü'nün altyapısında yetişti.

Onu bir de Instagram'da görün! Hande Baladın bikinili pozlarıyla yaktı geçti!

1.90 boyundaki Hande Baladın, 2014 yılından itibaren Eczacıbaşı'nda smaçör olarak yer aldı. 2018-2019 sezonunda Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Hande Baladın, yeniden Eczacıbaşı'na döndü.

Onu bir de Instagram'da görün! Hande Baladın bikinili pozlarıyla yaktı geçti!

Duru güzelliğiyle kendine hayran bırakan Hande Baladın'ın, Instagram'da 700 bine yakın takipçisi bulunuyor.

Onu bir de Instagram'da görün! Hande Baladın bikinili pozlarıyla yaktı geçti!

Hayatına dair anları sevenlerinin beğenisine sunan Hande Baladın, bikinili pozlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

Onu bir de Instagram'da görün! Hande Baladın bikinili pozlarıyla yaktı geçti!

Hande Baladın'in iddialı paylaşımlarına ''Sen neymişsin Hande'', ''Hem güzel hem yetenekli'' gibi yorumlar yapılıyor.

Onu bir de Instagram'da görün! Hande Baladın bikinili pozlarıyla yaktı geçti!

İşte Hande Baladın'in Instagram pozları...

Onu bir de Instagram'da görün! Hande Baladın bikinili pozlarıyla yaktı geçti!

Onu bir de Instagram'da görün! Hande Baladın bikinili pozlarıyla yaktı geçti!

Onu bir de Instagram'da görün! Hande Baladın bikinili pozlarıyla yaktı geçti!

Onu bir de Instagram'da görün! Hande Baladın bikinili pozlarıyla yaktı geçti!

Onu bir de Instagram'da görün! Hande Baladın bikinili pozlarıyla yaktı geçti!

Onu bir de Instagram'da görün! Hande Baladın bikinili pozlarıyla yaktı geçti!

Onu bir de Instagram'da görün! Hande Baladın bikinili pozlarıyla yaktı geçti!

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