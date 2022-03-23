Onu bir de Instagram'da görün! Hande Baladın bikinili pozlarıyla yaktı geçti!

2014 yılından beri Eczacıbaşı Spor Kulübü'nde forma terleten başarılı voleybolcu Hande Baladın, yalnızca kabiliyetiyle değil, duru güzelliğiyle de büyük beğeni topluyor. Hande Baladın'ın Instagram paylaşımlarına yorum ve beğeni yağıyor.

1997 yılında Kütahya'da dünyaya gelen Hande Baladın, Eczacıbaşı Spor Kulübü'nün altyapısında yetişti.

1.90 boyundaki Hande Baladın, 2014 yılından itibaren Eczacıbaşı'nda smaçör olarak yer aldı. 2018-2019 sezonunda Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Hande Baladın, yeniden Eczacıbaşı'na döndü.

Duru güzelliğiyle kendine hayran bırakan Hande Baladın'ın, Instagram'da 700 bine yakın takipçisi bulunuyor.

Hayatına dair anları sevenlerinin beğenisine sunan Hande Baladın, bikinili pozlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

Hande Baladın'in iddialı paylaşımlarına ''Sen neymişsin Hande'', ''Hem güzel hem yetenekli'' gibi yorumlar yapılıyor.

İşte Hande Baladın'in Instagram pozları...



