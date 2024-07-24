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Erdoğan'dan Özel'e çağrı: Emeklilere faydanız olsun istiyorsanız belediyeleriniz SGK'ya borçlarını ödesin

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
24.07.2024 12:43
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan CHP lideri Özgür Özel'e çağrıda bulunarak, 'Emeklilere faydanız dokunsun istiyorsanız talimat verin, belediyeleriniz Sosyal Güvenlik Kurumuna olan birikmiş borçlarını ödesin.' sözleriyle seslendi. Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanlığının borçların tahsiline başlayacağını söyledi. Türkiye'de sokak köpeği sorunu olduğunu da belirten Erdoğan, "Halkımız sokakların güvenli olmasını istiyor, kimse bize merhamet dersi vermeye kalkışmasın." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'dan Özel'e çağrı: Emeklilere faydanız olsun istiyorsanız belediyeleriniz SGK'ya borçlarını ödesin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Ekonomik gelişmelere değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 'belediyeleriniz SGK'ya borçlarını ödesin' çağrısında bulundu. Enflasyonla ilgili de konuşan Cumhurbaşkanı, 'Milletimiz gönlünü ferah tutsun Türkiye doğru yoldadır ve hedeflerine emin adımlarla ilerlemektedir. Daha önce nasıl tek haneye indirdiysek yine başaracağız' ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

  • Yunanistan'ın tüm adımlarını takip ediyor, ihtiyaç halinde müdahalede bulunuyoruz. Bundan sonra da Batı Trakya Türk Azınlığa kol kanat germeye devam edeceğiz. Aynı haklar Kıbrıs Türk halkı için de geçerli. Adalı kardeşlerimize yapılanları unutamayız. Bu süreçler işlenirken Batı sessizliğini korudu. Kıbrıs Türk halkı neredeyse 3 çeyrek asırdır haksızlığa, hukuksuzluğa, ayrımcılığa maruz kalıyor.

  • Özellikle muhalefetin Türkiye'yi yurt dışına şikayet eden siyaseti bırakmasını önemiyoruz. CHP milletvekilleri Avrupa'da ülke ülke dolaşıp PKK'nın gönüllü avukatlığını yapıyorlardı. 15 Temmuz faillerini aklama görevini de yine CHP üstlenmişti. Türkiye'ye ve Türk siyasetine yakışmayan bu tavrın değişim ifadesi göstermesi, açık şöyleyim muhalefetin normalleşmesi adına kayda değer buluyorum.

  • Tokalaşmak amacıyla uzatılan eli havada bırakmayız. Son 1 yılda bu yönde önemli adımlar attık. Komşularımızın yanı sıra pek çok uluslararası kuruluşla ilişkilerimizi ilerlettik.

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EKONOMİK GELİŞMELER

  • Ekonomide de sıkıntılarımızın üstesinden geliyoruz. Orta vadeli programda olumlu sonuçlar görmeye başladık. Enflasyonun yavaş yavaş düşmeye başladığını görüyoruz. Sene sonunda hedeflediğimiz yere indireceğiz. Kredi derecelendirme kuruluşları da daha adaletli davranmaya başladı. 11 yıl sonra gelen not artırımı, Türkiye için çok geç kalmış bir adım. Türkiye’nin ekonomik kapasitesi bu oranların çok üzerinde. Milletimiz gönlünü ferah tutsun Türkiye doğru yoldadır ve hedeflerine emin adımlarla ilerlemektedir. Daha önce nasıl tek haneye indirdiysek yine başaracağız. Bunu AK Parti ve Cumhur İttifakı'ndan başka yapacak kimse yoktur.

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ÖZEL'E 'BORÇ' ÇAĞRISI

  • Buradan CHP genel başkanına şunu söylemek isterim; dürüst siyaset verilen sözlerin arkasında durmayı gerektirir. Tutmadığınız sözlerin mahcubiyetini daha fazla sözler vererek gizleyemezsiniz. Gücünüz yetiyorsa belediye başkanlarınız bedava yapacağız dedikleri ancak 3-4 kez zam yaptıklarının fiyatlarını düşürsünler.

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  • Emeklilere faydanız dokunsun istiyorsanız talimat verin, belediyeleriniz Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan birikmiş borçlarını ödesin. Şu anda belediyelerin borçlarıyla ilgili Hazine Bakanlığı'mız kaynağından borçların tahsiline başlayacaktır. Öyle 25 kuruşa simit yok. Milletin varlığını değişik yerlerde harcamaya müsaade yok.

SOKAK HAYVANLARI DÜZENLEMESİ

  • Türkiye'de bir başıboş köpek sorunu var. Maalesef bu sayı her sene artıyor. Üstelik bu köpekler diğer canlılara da saldırıyor, trafik kazalarına sebep oluyor. En değerli varlıklarımız olan çocuklara saldırıp bizden koparıyorlar. Müdahale edilmedikçe iş çığırında çıkıyor. Halkımız sokakların güvenli olmasını istiyor. Bu isteklere sessiz kalmamız düşünülemez. Daha önce de ifade ettim. Hayvanlar konusunda kimse bize merhamet dersi vermeye çalışmasın.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan ak parti
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