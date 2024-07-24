Erdoğan'dan Özel'e çağrı: Emeklilere faydanız olsun istiyorsanız belediyeleriniz SGK'ya borçlarını ödesin

Türkiye'de bir başıboş köpek sorunu var. Maalesef bu sayı her sene artıyor. Üstelik bu köpekler diğer canlılara da saldırıyor, trafik kazalarına sebep oluyor. En değerli varlıklarımız olan çocuklara saldırıp bizden koparıyorlar. Müdahale edilmedikçe iş çığırında çıkıyor. Halkımız sokakların güvenli olmasını istiyor. Bu isteklere sessiz kalmamız düşünülemez. Daha önce de ifade ettim. Hayvanlar konusunda kimse bize merhamet dersi vermeye çalışmasın.