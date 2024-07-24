Erdoğan'dan Özel'e çağrı: Emeklilere faydanız olsun istiyorsanız belediyeleriniz SGK'ya borçlarını ödesin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Ekonomik gelişmelere değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 'belediyeleriniz SGK'ya borçlarını ödesin' çağrısında bulundu. Enflasyonla ilgili de konuşan Cumhurbaşkanı, 'Milletimiz gönlünü ferah tutsun Türkiye doğru yoldadır ve hedeflerine emin adımlarla ilerlemektedir. Daha önce nasıl tek haneye indirdiysek yine başaracağız' ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;
Yunanistan'ın tüm adımlarını takip ediyor, ihtiyaç halinde müdahalede bulunuyoruz. Bundan sonra da Batı Trakya Türk Azınlığa kol kanat germeye devam edeceğiz. Aynı haklar Kıbrıs Türk halkı için de geçerli. Adalı kardeşlerimize yapılanları unutamayız. Bu süreçler işlenirken Batı sessizliğini korudu. Kıbrıs Türk halkı neredeyse 3 çeyrek asırdır haksızlığa, hukuksuzluğa, ayrımcılığa maruz kalıyor.
Özellikle muhalefetin Türkiye'yi yurt dışına şikayet eden siyaseti bırakmasını önemiyoruz. CHP milletvekilleri Avrupa'da ülke ülke dolaşıp PKK'nın gönüllü avukatlığını yapıyorlardı. 15 Temmuz faillerini aklama görevini de yine CHP üstlenmişti. Türkiye'ye ve Türk siyasetine yakışmayan bu tavrın değişim ifadesi göstermesi, açık şöyleyim muhalefetin normalleşmesi adına kayda değer buluyorum.
Türkiye'de bir başıboş köpek sorunu var. Maalesef bu sayı her sene artıyor. Üstelik bu köpekler diğer canlılara da saldırıyor, trafik kazalarına sebep oluyor. En değerli varlıklarımız olan çocuklara saldırıp bizden koparıyorlar. Müdahale edilmedikçe iş çığırında çıkıyor. Halkımız sokakların güvenli olmasını istiyor. Bu isteklere sessiz kalmamız düşünülemez. Daha önce de ifade ettim. Hayvanlar konusunda kimse bize merhamet dersi vermeye çalışmasın.