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  4. Ölümcül hata! Rus fenomen Tatiana Ozolina'nın ölümünde kahreden detay... Yanındaki motorun sürücüsü anlattı

Ölümcül hata! Rus fenomen Tatiana Ozolina'nın ölümünde kahreden detay... Yanındaki motorun sürücüsü anlattı

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
24.07.2024 13:39
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Rusya uyruklu sosyal medya fenomeni Tatiana Ozolina Muğla Milas'taki kazada hayatını kaybetmesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Aynı kazada yaralanan ve olayın ardından hastanede tedavisi tamamlanan Onur Obuk gözaltına alınıp serbest bırakılırken, kaza anını anlattı. Hatalı sollama detayı dikkat çekti.

Ölümcül hata! Rus fenomen Tatiana Ozolina'nın ölümünde kahreden detay... Yanındaki motorun sürücüsü anlattı

Muğla'nın Milas ilçesinde, Rusya uyruklu sosyal medya fenomeni Tatiana Ozolina'nın (38) hayatını kaybettiği kazanın sebebi ortaya çıktı. Kaza, 21 Temmuz saat 17.30 sıralarında Söke-Milas kara yolunda meydana geldi. Rusya vatandaşı motosiklet tutkunu sosyal medya fenomeni Tatiana Ozolina, dünya turu kapsamında temmuz ayının ikinci haftasında Türkiye'ye giriş yaptı.

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Tur kapsamında Tatiana Ozolina'ya, Onur Obuk ve Sergei Khadrikov eşlik etti. Milas yönüne doğru hareket eden 3 motosikletliden Sergei Khadrikov iddiaya göre geride kaldı. Bunun üzenine Obuk ve Ozolina hız keserek diğer arkadaşlarının kendilerine yaklaşmasını bekledi.

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HATALI SOLLAMA YAPMIŞ

Bu sırada gelen bir TIR, Obuk ile Ozolina'nın motosikletlerinin arasına girdi. Tekrar öne geçebilmek için bu TIR'ı hatalı şekilde solladığı ileri sürülen Tatiana Ozolina'nın kullandığı motosiklet, önünde seyreden Onur Obuk yönetimindeki plakalı motosiklete arkadan çarptı.

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ÇARPMANIN ETKİSİYLE SAVRULDU

Çarpmanın etkisiyle Obuk ve Ozolina savrularak yola düştü. İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ozolina'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan Onur Obuk ise Milas Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tatiana Ozolina'nın cansız bedeni otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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DİĞER MOTOSİKLETLİ ANLATTI

Olayın ardından hastanede tedavisi tamamlanan Onur Obuk polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Obuk, dün çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan, Obuk'un ifadesinde turda arkada seyreden ve yavaşlayan Sergei Khadrikov'u beklediklerini belirtirken, Sergei Khadrikov da Tatiana Ozolina'nın bir TIR'ı hatalı şekilde sollaması sonucu önünde seyreden Obuk'a çarptığını söyledi.

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Öte yandan, Tatiana Ozolina'nın cenazesinin Muğla Adli Tıp Kurumu morgunda yakınları tarafından henüz alınmadığı ve cenazenin Rusya'ya götürülmesi için arkadaşlarının sosyal medya üzerinden para topladığı belirtildi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Muğla fenomen rus
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