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Onu kimse görmemişti! Var Mısın Yok Musun’un Hamdi Bey’i bakın kim çıktı! Duyunca çok şaşıracaksınız

16.08.2023 08:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yayınlandığı döneme damga vuran Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu üstlendiği yarışma programı Var Mısın Yok Musun'da Acun Ilıcalı'nın telefonla bağlanarak teklif aldığı ve 'Hamdi Bey' olarak tanınan ismin kim olduğu yıllar sonra ortaya çıktı. Ilıcalı'nın 'Hamdi Bey' diye seslendiği ismin gerçekte kim olduğunu duyanlar çok şaşırdı.

Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu üstlendiği 2007-2010 yılları arasında yayınlanan Var mısın Yok musun programı bir döneme adeta damga vurmuştu. Var Mısın Yok Musun yarışma programı yayınlandığı dönemde izlenme rekorları kırarken programda para teklifi vermesiyle tanınan Hamdi Bey'in kim olduğu yıllarca merak edildi.

Kimsenin görmediği sadece sesini duyduğumuz Hamdi Bey'in kim olduğu yıllar sonra ortaya çıktı.

Var Mısın Yok Musun kapak

Acun Ilıcalı'nın Hamdi Bey diye hitap ettiği kişinin yıllardır beraber çalıştığı ve Acun Firarda döneminde, kamera arkasında 'Feridun' diye seslendiği kişi olduğu öğrenildi.

Hamdi Bey 1

Hamdi Bey olarak tanınan isim meğer Birol Doğan'mış. Birol Doğan'ın 2021 yılının ilk günlerinde duygusal seebeplerden dolayı istifa ettiği, Acun Ilıcalı ile arasında herhangi bir para probleminin olmadığı medya kulislerinde konuşuldu.

Hamdi Bey 2

20 yıl boyunca Acun Ilıcalı ile abi-kardeş gibi çalışan Birol Doğan'ın istifasının ardından kendi işini kurduğu öğrenildi.

Hamdi Bey 3

Hamdi Bey 4

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