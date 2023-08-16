Onu kimse görmemişti! Var Mısın Yok Musun’un Hamdi Bey’i bakın kim çıktı! Duyunca çok şaşıracaksınız

Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu üstlendiği 2007-2010 yılları arasında yayınlanan Var mısın Yok musun programı bir döneme adeta damga vurmuştu. Var Mısın Yok Musun yarışma programı yayınlandığı dönemde izlenme rekorları kırarken programda para teklifi vermesiyle tanınan Hamdi Bey'in kim olduğu yıllarca merak edildi.

Kimsenin görmediği sadece sesini duyduğumuz Hamdi Bey'in kim olduğu yıllar sonra ortaya çıktı.

Acun Ilıcalı'nın Hamdi Bey diye hitap ettiği kişinin yıllardır beraber çalıştığı ve Acun Firarda döneminde, kamera arkasında 'Feridun' diye seslendiği kişi olduğu öğrenildi.

Hamdi Bey olarak tanınan isim meğer Birol Doğan'mış. Birol Doğan'ın 2021 yılının ilk günlerinde duygusal seebeplerden dolayı istifa ettiği, Acun Ilıcalı ile arasında herhangi bir para probleminin olmadığı medya kulislerinde konuşuldu.

20 yıl boyunca Acun Ilıcalı ile abi-kardeş gibi çalışan Birol Doğan'ın istifasının ardından kendi işini kurduğu öğrenildi.



