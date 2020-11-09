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Onu Ünlü Hazar Ergüçlü'yü aldattı mı? 'O kadar aptalsa...'

09.11.2020 14:01 | Son Güncelleme:
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Onu Ünlü Hazar Ergüçlü'yü aldattı mı? 'O kadar aptalsa...'

Alev Alev dizisiyle ekrana dönen Hazar Ergüçlü, yönetmen sevgilisi Onur Ünlü’nün Cihangir’de genç bir kadınla samimi şekilde sohbet ederken çekilen görüntüleri hakkında ilk kez konuştu.

Oyuncu Hazar Ergüçlü, önceki gün yönetmen sevgilisi Onur Ünlü ve Melisa Şenolsun-Umut Evirgen çifti ile birlikte Cihangir'de görüntülendi. Çıkışta Umut Evirgen ve Melisa Şensolsun evlilik sorularına yanıtsız bırakırken, Ergüçlü ise muhabirlerle ayaküstü sohbet etti.

Onur Ünlü Hazar Ergüçlü'yü aldattı mı? Olay görüntülerOnur Ünlü Hazar Ergüçlü'yü aldattı mı? Olay görüntüler

Geçtiğimiz günlerde bir kadınla samimi bir şekilde görüntülenen sevgilisi Onur Ünlü hakkında konuşan oyuncu, görüntüleri izlediğini ifade etti. Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Hazar Ergüçlü, "Sanmıyorum ki Cihangir'in ortasında beni aldatsın. O kadar aptalsa, ben kendimden şüphe etmeliyim" dedi.

'BANA GÖRE YANLIŞLIK YOK'

Gizemli kadının öğrencisi ve arkadaşı olduğunu, hanımefendinin "Tokatlayayayım da kendine gel" söylemini şaka olarak bulduğunu söyleyen Ergüçlü, "Bu tür şakalar yapılabilir" şeklinde konuştu.

Oyuncu, hanımefendinin Onur Ünlü'nün boynuna taktığı gül hakkında ise, "2020'de bunları konuşmayalım. Benim bir tepkim olmadı şimdiye kadar, affettirme gibi bir durum olmadı. Tabii ki gül verebilir, neden vermesin? Bana göre yanlışlık yok" dedi.

Sevgilisi Ünlü'nün mekanın arka kapısından çıkması konusuna değinen oyuncu, "Magazin basınının baskısından rahatsız oluyor. O yüzden öyle bir yöntem seçmiştir" ifadelerini kullandı.

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