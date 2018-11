Onur Başar: 'Galatasaray galibiyetini kutlamak için sabırsızlanıyoruz'

Yarın oynanacak maça oyuncuların mental olarak hazırlanmasının önemli olduğunu belirten Onur Başar, "Öncelikle bu derbi maçına ilk defa çıkacak olan oyuncularımızın mental olarak buna hazırlanması çok önemli çünkü oranın ambiyansı, atmosferi çok farklı olacak, bunu biz de biliyoruz, oynamış olan oyuncular da biliyor. Biz bu hafta Samandıra'da olabildiğince o geçmişteki maçların ambiyansını, atmosferini; oyuncularımızı o stada adım attığı andan itibaren nelerin beklediğini kendileriyle paylaşıyoruz. Videolar izletiyoruz, görüşmeler yapıyoruz, o maçlarda oynamış tecrübeli oyuncularla bir araya getiriyoruz. Takımımızı saha içerisinde olduğu kadar saha dışındaki ambiyansa da hazırlamaya çalışıyoruz. Bu bizim için çok önemli. Oraya gittiğimiz zaman hepimizin gerçekten de tamamen konsantre olması çok önemli. Oradaki taraftar baskısı olsun, oradaki saha içindeki baskı olsun, o baskıya karşılık verebilecek güce, fiziğe, mental güce sahip olmak çok önemli ve biz, bunu sağladığımızı düşünüyoruz. Hafta boyunca yapmış olduğumuz çalışmalardan aldığımız reaksiyonlar özellikle bizi çok mutlu ediyor. Toplantılarda yapmış olduğumuz konuşmalarımız, diyaloğumuz, oyuncularımızın ifadelerindeki o konsantrasyonu görmek bizim için çok umut verici. Biz, her derbi maça 3 puan almak için çıkıyoruz, ister içeride ister dışarıda olsun. Bizim için önemli olan o maça çıkıp, o maçı kazanmak ve taraftarlarımıza aileleriyle, sevdikleriyle güzel bir hafta sonu sağlamak istiyoruz ve bunu sağlayacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

Geçen hafta iç sahada alınan Ankaragücü mağlubiyetinin kimsei mutlu etmediğini ifade eden Başar, "MKE Ankaragücü karşısında aldığımız sonuç hiçbirimizi mutlu etmedi. Dolayısıyla yönetimimiz maç sonrasında bir karar aldı ve bu kararı saygıyla karşılamak durumundayız. Futbol, çok dinamik bir oyundur, o an alınan kararla hayat devam ediyor. Kararlar alınabilir. Biz, pazar akşamından itibaren derbi hazırlıklarını son sürat sürdürdük. Futbol takımı olarak bir karar alındı ama bizim buradaki temel hedefimiz pazartesi günü itibariyle derbi maçının hazırlıklarına start vermekti ve bu startla beraber şu ana kadar hedeflediğimiz tüm hazırlıkları gerçekleştirdiğimizi görüyorum. Bu bizim için önemli. Evet, zor bir süreçten geçiyoruz camia olarak, kolay değil. Bunu önceki toplantılarımızda da belirtmiştik. Kulübümüzde, Futbol Takımımızda bazı taşların tam olarak yerine oturması bazı konularda zaman alabiliyor. Böyle büyük bir derbi oynamak, kazanmak tabii ki bizim için çok önemli olacaktır. Burada alacağımız galibiyet, bundan sonra oynayacağımız Anderlecht ve sonrasındaki maçlar için çok kritik. Oyuncularımıza bunu aktarıyoruz ve geri dönüşü almak bizi mutlu ediyor. Demek ki, aynı görüş açısıyla bakıyoruz. Ciddiyetin farkındayız. Yaşanan olumsuzlukları bir kenara koymak durumundayız. Futbolda hep yeni sayfalar açmak zorundasınız. Biz de bu hafta bunu yaptık. Takımımızı hazırladık. Bu akşam maç öncesi kampa gireceğiz. Bu akşam ve yarın oyuncularımızla birlik ve beraberlik olacağız. 3 puana odaklanacağız." şeklinde konuştu.

"90 DAKİKANIN SONUNDA GALİBİYETİ KUTLAMAK İÇİN ÇOK SABIRSIZLANIYORUZ"

Fenerbahçe taraftarlarından güç aldıklarını söyleyen Onur Başar, "Fenerbahçe taraftarı çok farklıdır. Bunu özellikle bu sene gördük, yaşadık. Zaman zaman üzüntülerini de görüyoruz. Onlara da kulak veriyoruz ama biz yarın o stat da kendi taraftarlarımızın sesini duyacağız. Her zaman seslerine kulak veriyoruz. Güçlerinden güç alıyoruz. Motive oluyoruz. Moral buluyoruz. Oyuncularımız özellikle, her zaman içeride, dışarıda her maç sonrası taraftarlarımızın bu sezon özellikle göstermiş oldukları inanç, istek, motivasyon bizi mental olarak çok çok iyi yerlere taşıdı. Yarın akşam da böyle olacağını düşünüyoruz. 90 dakikanın sonunda galibiyeti kutlamak için çok sabırsızlanıyoruz. Oyuncularımız da aynı şekilde. Dün bir toplantıda çok hoşumuza giden bir yorum geldi. "Bu maçı hem kendimiz için hem taraftarlarımız için kazanmak zorundayız. Ve o tribünlere gidip, bu sevinci birlikte yaşamak istiyoruz" demeleri gerçekten bizim için gurur verici. Çok inanç vericiydi. Yarın akşam biz de böyle olacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.