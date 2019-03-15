Onur Saylak Çarpışma'daki rolüyle Çukur'a konuk oluyor!

Ünlü oyuncu Onur Saylak, perşembe akşamları Show TV'de ekrana gelen 'Çarpışma' dizisindeki performansıyla büyük beğeni topluyor.

İmajıyla da dikkatleri üzerine çeken Saylak, yine aynı kanalda seyirciyle buluşan Ay Yapım imzalı fenomen dizi 'Çukur'a konuk olacak. MedyaTava'nın haberine göre; Saylak'ın 'Çarpışma'da canlandırdığı 'Veli Cevher' karakteriyle 'Çukur'a renk katacağı öğrenildi.

Oyunculuğun yanı sıra yönetmenlikteki başarısıyla da adından söz ettiren Saylak, 'Çukur'da Vartolu karakteriyle (Erkan Kolçak Köstendil) karşılıklı sahnesiyle çok konuşulacak. Ünlü oyuncunun şimdilik 'Çukur'a bir bölüm konuk olacağı konuşuluyor.

Amerikan dizi sektöründe çok sevilen ve tutan bir dizinin öne çıkan bir karakterinin başka bir dizide rol almasına 'spin off' deniliyor.

